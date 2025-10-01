Макрон о задержании судна "теневого флота" РФ: "Важная операция" для укрепления санкционной политики ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание судна теневого флота стало важной операцией для укрепления санкционной политики Европейского Союза против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что наша команда выполнила свою работу, и что это была очень важная операция. Теперь это находится под контролем нашей юстиции", - сказал Макрон, добавив, что группы вмешательства действовали вовремя и должным образом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфискация замороженных активов РФ и использование их для поддержки Украины может напугать инвесторов, - Макрон

Он отметил, что теневой флот приносит России десятки миллиардов евро и, по оценкам, финансирует около 40% военных усилий Москвы.

По словам президента Франции, в мировых водах сейчас находятся от 600 до 1000 таких судов, которые позволяют российской нефти и газу обходить санкции и попадать на международные рынки.

Напомним, французские военно-морские силы 30 сентября заявили, что власти страны расследуют нарушения, совершенные нефтяным танкером Boracay под флагом Бенина, судном, которое находится под антироссийскими санкциями Великобритании и Европейского Союза.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!