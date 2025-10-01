Макрон про затримання судна "тіньового флоту" РФ: "Важлива операція" для зміцнення санкційної політики ЄС
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що затримання судна тіньового флоту стало важливою операцією для зміцнення санкційної політики Європейського Союзу проти Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що наша команда виконала свою роботу, і що це була дуже важлива операція. Тепер це перебуває під контролем нашої юстиції", - сказав Макрон, додавши, що групи втручання діяли вчасно і належним чином.
Він наголосив, що тіньовий флот приносить Росії десятки мільярдів євро і, за оцінками, фінансує близько 40% воєнних зусиль Москви.
За словами президента Франції, у світових водах нині перебувають від 600 до 1000 таких суден, які дозволяють російській нафті та газу обходити санкції та потрапляти на міжнародні ринки.
Нагадаємо, французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.
