МИД Украины выразил протест из-за объявления Россией "осеннего призыва" на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом" на военную службу, который РФ начинает 1 октября 2025 года, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД подчеркнули, что осуществляя этот "призыв", РФ грубо нарушает свои международно-правовые обязательства.

"В частности статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая категорически запрещает государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся на территории под его контролем, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным", - говорится в заявлении.

В Министерстве добавляют, что Кремль обязательно использует принудительно "призванных" граждан Украины как пушечное мясо в войне против их собственного государства, что подвергает их смертельной опасности.

"В связи с этим, призываем украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, всячески избегать этого преступного "призыва". Также отмечаем, что призывники-граждане Российской Федерации имеют полное право не выполнять и саботировать преступный "Указ Президента Российской Федерации о призыве на военную службу". В случае привлечения к войне против Украины, призываем воспользоваться возможностью спасения благодаря проекту "Хочу жить" и добровольно сдаться Силам обороны Украины", - сказано в заявлении.

Кроме этого, в ведомстве обратились к украинцам, живущим на исторических украинских землях - на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ, призвав вспомнить свои корни и не участвовать в преступной войне против родины своих предков.

"Обращаемся также к представителям всех коренных народов Российской Федерации: это не ваша война, это война Москвы, которая бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие", - заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что Украина продолжает документировать все нарушения РФ норм международного права. Эти доказательства будут использованы для привлечения российского военно-политического руководства к ответственности.

МИД также призвал мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году. Предполагается призыв 135 тысяч россиян.

