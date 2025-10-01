МИД Украины выразил протест из-за объявления Россией "осеннего призыва" на оккупированных территориях
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом" на военную службу, который РФ начинает 1 октября 2025 года, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В МИД подчеркнули, что осуществляя этот "призыв", РФ грубо нарушает свои международно-правовые обязательства.
"В частности статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая категорически запрещает государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся на территории под его контролем, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным", - говорится в заявлении.
В Министерстве добавляют, что Кремль обязательно использует принудительно "призванных" граждан Украины как пушечное мясо в войне против их собственного государства, что подвергает их смертельной опасности.
"В связи с этим, призываем украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, всячески избегать этого преступного "призыва". Также отмечаем, что призывники-граждане Российской Федерации имеют полное право не выполнять и саботировать преступный "Указ Президента Российской Федерации о призыве на военную службу". В случае привлечения к войне против Украины, призываем воспользоваться возможностью спасения благодаря проекту "Хочу жить" и добровольно сдаться Силам обороны Украины", - сказано в заявлении.
Кроме этого, в ведомстве обратились к украинцам, живущим на исторических украинских землях - на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ, призвав вспомнить свои корни и не участвовать в преступной войне против родины своих предков.
"Обращаемся также к представителям всех коренных народов Российской Федерации: это не ваша война, это война Москвы, которая бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие", - заявили в МИД.
В ведомстве добавили, что Украина продолжает документировать все нарушения РФ норм международного права. Эти доказательства будут использованы для привлечения российского военно-политического руководства к ответственности.
МИД также призвал мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году. Предполагается призыв 135 тысяч россиян.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
окупанту?
у нас досі дипломатичні відносини?
кацапи тільки це порушили?
яка ж, ****, тупа маячня!!!!
Як лайна в рота набрали!! *****, вони не активно щось лайном поливають!?!?! Мабуть, методичку очікують????!!
Вєсєло, добровольно, строєм і с пєснєй!