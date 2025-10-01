УКР
МЗС України висловило протест через оголошення Росією "осіннього призову" на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом" на військову службу, який РФ розпочинає 1 жовтня 2025 року, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС наголосили, що здійснюючи цей "призов", РФ грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання.

"Зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах. Примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним", - йдеться у заяві.

У Міністерстві додають, що Кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку.

"У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову". Також наголошуємо, що призовники-громадяни Російської Федерації мають повне право не виконувати та саботувати злочинний "Указ Президента Російської Федерації про призов на військову службу". У разі залучення до війни проти України, закликаємо скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України", - сказано в заяві.

Окрім цього, у відомстві звернулися до українців, які мешкають на історичних українських землях – на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ, закликавши згадати своє коріння та не брати участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків.

Читайте також: Окупанти дозволили мешканцям ТОТ служити в армії РФ без російського паспорта, - ЦНС

"Звертаємося також до представників всіх корінних народів Російської Федерації: це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші", - заявили у МЗС.

У відомстві додали, що Україна продовжує документувати всі порушення РФ норм міжнародного права. Ці докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності.

МЗС також закликало світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Передбачається призов 135 тисяч росіян.

Читайте також: Росія активізує примусову рекрутингову кампанію мобілізації на окупованих територіях, - ЦНС

протест кому?
окупанту?
у нас досі дипломатичні відносини?
кацапи тільки це порушили?

яка ж, ****, тупа маячня!!!!
01.10.2025 19:08 Відповісти
Але ж мовчати теж не варіант.
01.10.2025 19:14 Відповісти
Дивне мовчання, отих активних «борцунів» по команді, з службовцями ТЦК в Україні!
Як лайна в рота набрали!! *****, вони не активно щось лайном поливають!?!?! Мабуть, методичку очікують????!!
01.10.2025 19:15 Відповісти
І ніяких бусифікацій, і ніяких протестів, і ніхто не тікає морем у Турцію...
Вєсєло, добровольно, строєм і с пєснєй!
01.10.2025 19:15 Відповісти
Протест?Серйозно?А яка тварюка здала Південь України?Га?
01.10.2025 19:21 Відповісти
А,ви годуйте полонених на гроші українських податків,які потім знов,та вже є факти ,що після полону йдуть воювати проти України.Сили набрались,відпочили,та ще й гроші заробляють,млять єврейська держава,яка 2,400грн,дає своїм пенсіонерам.
01.10.2025 19:39 Відповісти
 
 