РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9601 посетитель онлайн
Новости Венгрия покурает российский газ
2 801 7

Польша ответила Орбану: Венгрия продолжает финансировать войну

орбан

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отреагировал на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который обвинил бывшего председателя Еврокомиссии Дональда Туска в "опасной игре" с безопасностью Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Критика Орбана появилась после выступления Туска на Варшавском форуме безопасности, где польский политик заявил, что война в Украине - это также "наша война". Орбан, ссылаясь на статью Euractiv, ответил в соцсети X, что "вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия - нет. Европейский Союз также", обвинив Туска в рисковании жизнями миллионов европейцев.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Бартошевский в эфире радио ZET отметил, что Венгрия продолжает покупать российскую нефть, финансируя войну: "Уважаемый господин премьер-министр, пожалуйста, прекратите это делать - без денег россияне не смогут продолжать войну".

По словам Бартошевского, кроме Орбана, другим европейским должностным лицом, продолжающим в значительной степени полагаться на российское топливо, является премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правительство которого также выступает против продления санкций ЕС.

Напомним, Орбан заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоресурсов, поскольку Россия гарантирует безопасность их страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига ответил на последние заявления Орбана: советует Венгрии покинуть все международные организации с Украиной

Автор: 

Венгрия (2167) Польша (8876) Орбан Виктор (555)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.unian.ua/economics/energetics/import-gazu-do-ukrajini-u-kogo-ukrajina-kupuye-gaz-2025-13084836.html Імпорт газу до України
Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини - 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 мільйонів кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку - 5,1 мільйона кубометрів (0,6%).

Угорщина фінансує, значиться... Ню ню.
показать весь комментарий
02.10.2025 09:22 Ответить
Довбням підкацапським "незрозуміло", що газ з Мадярщини та Словаччини, який вони перекачують в Україну, це транзитний газ, який Україна купляє в США, наприклад. В даному випадку Шморган та Фіця всього лише транзитери, а не власники газу.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:24 Ответить
Про турецький потік не чули, ні? Далі вірте, що ми не спонсоруємо ракети собі ж на голови...
показать весь комментарий
02.10.2025 10:45 Ответить
Союзники фашистськоі федерації у Євросоюзі, гроші не пахнуть
показать весь комментарий
02.10.2025 09:22 Ответить
А разом із ним і Європа продовжує фінансувати війну.
показать весь комментарий
02.10.2025 09:56 Ответить
В радянському ,,соцтаборі" уєнгрия була самим смердючим бараком !
показать весь комментарий
02.10.2025 10:04 Ответить
Вона, вЯликаЯ МУДЬЯрія завжди була смердючим бараком. Шо у складі Варшавського договору шо у складі Австро-Угорськой імперії, шо як союзник та поплачник Третього Рейху тощо
показать весь комментарий
02.10.2025 10:22 Ответить
 
 