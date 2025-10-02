Польша ответила Орбану: Венгрия продолжает финансировать войну
Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отреагировал на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который обвинил бывшего председателя Еврокомиссии Дональда Туска в "опасной игре" с безопасностью Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
Критика Орбана появилась после выступления Туска на Варшавском форуме безопасности, где польский политик заявил, что война в Украине - это также "наша война". Орбан, ссылаясь на статью Euractiv, ответил в соцсети X, что "вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия - нет. Европейский Союз также", обвинив Туска в рисковании жизнями миллионов европейцев.
Бартошевский в эфире радио ZET отметил, что Венгрия продолжает покупать российскую нефть, финансируя войну: "Уважаемый господин премьер-министр, пожалуйста, прекратите это делать - без денег россияне не смогут продолжать войну".
По словам Бартошевского, кроме Орбана, другим европейским должностным лицом, продолжающим в значительной степени полагаться на российское топливо, является премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правительство которого также выступает против продления санкций ЕС.
Напомним, Орбан заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоресурсов, поскольку Россия гарантирует безопасность их страны.
