Новини Угорщина купує російську нафту
Польща відповіла Орбану: Угорщина продовжує фінансувати війну

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський відреагував на критику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який звинуватив колишнього голову Єврокомісії Дональда Туска у "небезпечній грі" з безпекою Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Критика Орбана з’явилася після виступу Туска на Варшавському форумі безпеки, де польський політик заявив, що війна в Україні — це також "наша війна". Орбан, посилаючись на статтю Euractiv, відповів у соцмережі X, що "ви можете думати, що воюєте з Росією, але Угорщина — ні. Європейський Союз також", звинувативши Туска у ризикуванні життями мільйонів європейців.

Бартошевський у ефірі радіо ZET наголосив, що Угорщина продовжує купувати російську нафту, фінансуючи війну: "Шановний пане прем’єр-міністре, будь ласка, припиніть це робити – без грошей росіяни не зможуть продовжувати війну".

За словами Бартошевського, окрім Орбана, іншою європейською посадовою особою, що продовжує значною мірою покладатися на російське паливо, є прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, уряд якого також виступає проти продовження санкцій ЄС.

Нагадаємо,  Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоресурсів, оскільки Росія гарантує безпеку їхньої країни.

Угорщина (2523) Польща (9037) Орбан Віктор (649)
https://www.unian.ua/economics/energetics/import-gazu-do-ukrajini-u-kogo-ukrajina-kupuye-gaz-2025-13084836.html Імпорт газу до України
Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини - 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 мільйонів кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку - 5,1 мільйона кубометрів (0,6%).

Угорщина фінансує, значиться... Ню ню.
02.10.2025 09:22 Відповісти
Довбням підкацапським "незрозуміло", що газ з Мадярщини та Словаччини, який вони перекачують в Україну, це транзитний газ, який Україна купляє в США, наприклад. В даному випадку Шморган та Фіця всього лише транзитери, а не власники газу.
02.10.2025 10:24 Відповісти
Про турецький потік не чули, ні? Далі вірте, що ми не спонсоруємо ракети собі ж на голови...
02.10.2025 10:45 Відповісти
Союзники фашистськоі федерації у Євросоюзі, гроші не пахнуть
02.10.2025 09:22 Відповісти
А разом із ним і Європа продовжує фінансувати війну.
02.10.2025 09:56 Відповісти
В радянському ,,соцтаборі" уєнгрия була самим смердючим бараком !
02.10.2025 10:04 Відповісти
Вона, вЯликаЯ МУДЬЯрія завжди була смердючим бараком. Шо у складі Варшавського договору шо у складі Австро-Угорськой імперії, шо як союзник та поплачник Третього Рейху тощо
02.10.2025 10:22 Відповісти
Не обращайте внимание. Милые бранятся.
Он заявил в Х ему ответили в П по радио.
К дипломатичеескм отноошениям это не имеет никакого касательства
02.10.2025 11:01 Відповісти
 
 