Польща відповіла Орбану: Угорщина продовжує фінансувати війну
Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський відреагував на критику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який звинуватив колишнього голову Єврокомісії Дональда Туска у "небезпечній грі" з безпекою Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.
Критика Орбана з’явилася після виступу Туска на Варшавському форумі безпеки, де польський політик заявив, що війна в Україні — це також "наша війна". Орбан, посилаючись на статтю Euractiv, відповів у соцмережі X, що "ви можете думати, що воюєте з Росією, але Угорщина — ні. Європейський Союз також", звинувативши Туска у ризикуванні життями мільйонів європейців.
Бартошевський у ефірі радіо ZET наголосив, що Угорщина продовжує купувати російську нафту, фінансуючи війну: "Шановний пане прем’єр-міністре, будь ласка, припиніть це робити – без грошей росіяни не зможуть продовжувати війну".
За словами Бартошевського, окрім Орбана, іншою європейською посадовою особою, що продовжує значною мірою покладатися на російське паливо, є прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, уряд якого також виступає проти продовження санкцій ЄС.
Нагадаємо, Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоресурсів, оскільки Росія гарантує безпеку їхньої країни.
