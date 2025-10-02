Польща відповіла Орбану: Угорщина продовжує фінансувати війну

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський відреагував на критику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який звинуватив колишнього голову Єврокомісії Дональда Туска у "небезпечній грі" з безпекою Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Критика Орбана з’явилася після виступу Туска на Варшавському форумі безпеки, де польський політик заявив, що війна в Україні — це також "наша війна". Орбан, посилаючись на статтю Euractiv, відповів у соцмережі X, що "ви можете думати, що воюєте з Росією, але Угорщина — ні. Європейський Союз також", звинувативши Туска у ризикуванні життями мільйонів європейців.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Бартошевський у ефірі радіо ZET наголосив, що Угорщина продовжує купувати російську нафту, фінансуючи війну: "Шановний пане прем’єр-міністре, будь ласка, припиніть це робити – без грошей росіяни не зможуть продовжувати війну".

За словами Бартошевського, окрім Орбана, іншою європейською посадовою особою, що продовжує значною мірою покладатися на російське паливо, є прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, уряд якого також виступає проти продовження санкцій ЄС.

Нагадаємо, Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоресурсів, оскільки Росія гарантує безпеку їхньої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга відповів на останні заяви Орбана: радить Угорщині покинути всі міжнародні організації з Україною