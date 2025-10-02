РУС
На следующей неделе "Слуги народа" попытаются провести амнистию от коррупции для друзей Зеленского, - Шабунин

На следующей неделе нардепы в Раде от "Слуг народа" планируют очередную попытку голосования за законопроект, который предлагает ввести амнистию за коррупционные преступления.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что последнее заявление еврокомиссара Марты Кос о вреде украинской власти от попытки ликвидации независимости НАБУ и САП является неслучайным.

"Мы с партнерами сообщили всем стейкхолдерам в ЕС, что Зеленский продолжает попытки уничтожить антикорсектор.

Делает президент это в двух плоскостях:

1) запугивание: например, издевательство над НАБУшником Магамедрасуловым (и его отцом), который документировал Миндича.

2) уничтожение через Раду: после позора в июле президент НЕ остановился и уже ДВАжды тянул индульгенцию от наказания за коррупцию (для своих друзей)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар Кос: Борьба с коррупцией - это ключевая реформа, над которой должна работать Украина

По словам Шабунина, заявление Кос - это предупреждение Зеленскому.

"Еврокомиссия знает, что, например, на следующей неделе "слуги" планируют очередную попытку протянуть амнистию от коррупции для друзей президента. Я не верю, что Зеленский остановится. Он будет давить дальше - даже ценой нашей евроинтеграции", - резюмировал он.

Амнистия за коррупционные преступления: Шабунин рассказал о планах Слуг народа

Ранее в ЦПК сообщали, что Верховная Рада и Офис президента продолжат попытки принять закон, который будет предусматривать амнистию за коррупционные преступления. Правки, которые это предусмотрят, могут появиться в любом законопроекте уже в ближайшее время.

По информации правления, амнистию для коррупционеров протянут под видом вынужденного освобождения от уголовной ответственности, если преступление будет совершено во время "контрразведывательного или разведывательного задания".

На практике это позволит избежать ответственности за преступления всем сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и разведчикам.

Такие положения могут добавить в любой законопроект, который даже не касается разведки или уголовной ответственности за коррупцию, как это было в случае со скандальными правками об уничтожении независимости НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цели Зеленского не изменились - он продолжает уничтожать НАБУ и САП, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (22129) коррупция (8641) Шабунин Виталий (616) Слуга народа (2670)
Топ комментарии
+5
За шість років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
02.10.2025 17:43 Ответить
02.10.2025 17:43 Ответить
+4
Геть мохнатого ішака!
02.10.2025 17:20 Ответить
02.10.2025 17:20 Ответить
+4
Все правильно.
Банді Єрмака-Зеленського-Міндіча можна красти.
За це у 2019році - проголосував ''мудрий'' Український народ.
02.10.2025 17:29 Ответить
02.10.2025 17:29 Ответить
Комментировать
Геть мохнатого ішака!
02.10.2025 17:20 Ответить
02.10.2025 17:20 Ответить
Шабунін "проти корупції" це як бджоли проти меду.
Усе життя долає долає її, все ніяк не подолає. Зате на цьому непогано заробляє
02.10.2025 17:25 Ответить
02.10.2025 17:25 Ответить
Помните такой лозунг --- "Пионер, ты в ответе за всё!". То же касается и пересичных граждан в отношении к ворам и взяточникам которым придумали красивое латинское слово " коррупционер".
Воровать будут всегда, но делать это в таких масштабах и с такой неприкрытой наглостью возможно исключительно там где все это позволяют, поддерживают социальные отношения с известными ворами и даже хвастаются знакомствами с ними в семейном и дружеском кругу.
02.10.2025 17:27 Ответить
02.10.2025 17:27 Ответить
Угу. Оперувати гаслами - це добре. Можна не давати хабаря і треба. Але є деякі ситуації, де у тебе просто немає вибору. Точніше він є - заплатити за термінову операцію, а можна не платити і здобувати справедливості в судах, тільки людина помре. Або коли на тебе відкривають кримінальне впровіадження, погрожуючи забрати бізнес. В 90-х теж можна було не платити данину, але ці люди довго не жили
показать весь комментарий
02.10.2025 18:26 Ответить
Ви б трохи позаймались бізнесом і зрозуміли б що у нас прийняті такі закони і постанови щоб в тебе було тільки два виходи або дати і немати проблем, чи судитись роками, причому з ризиком повної зупинки і потім ще роками юстиція буде не виконувати рішення, посилаючись то на погоду то на ще якусь .ххх
показать весь комментарий
02.10.2025 18:31 Ответить
Все правильно.
Банді Єрмака-Зеленського-Міндіча можна красти.
За це у 2019році - проголосував ''мудрий'' Український народ.
02.10.2025 17:29 Ответить
02.10.2025 17:29 Ответить
Ви як що не можете українською, пишіть на своїй кацапській, не плюндруйте мову
02.10.2025 17:31 Ответить
02.10.2025 17:31 Ответить
А де плюндрація?
02.10.2025 17:36 Ответить
02.10.2025 17:36 Ответить
москаль під фальшивим псевдо ''залізняк'' - та ще й зі злодійської бото-ферми єрмака-подоляка вирішив що він на ЦЕНЗОРІ зможе влаштовувати брудні ''зеленські'' провокації.
В спам шуруй - провокатор.
02.10.2025 17:49 Ответить
02.10.2025 17:49 Ответить
При клоунах корупція стала основою економіки. Саме тому рівень життя впав в десятки разів.
02.10.2025 17:42 Ответить
02.10.2025 17:42 Ответить
За шість років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
02.10.2025 17:43 Ответить
02.10.2025 17:43 Ответить
Это не так
81% украинцев считает,что страну не готовили к обороне
55 % украинцев считают
Что страну ВЕДУТ НЕ ТУДА!!!!
Просто сегодня те, кто могут стать ИДЕЙНЫМИ ЛИДЕРАМИ НАЦИИ
И поменять все в стране
Эти люди - на фронте
В том числе и Шабунин
Те,кто его гнобят сегодня
На самом деле - ПОДЫГРЫВАЮТ БАНКОВОЙ
Которая действует по старому методу чекистов
Всех замарать грязью
Всех перессорить
А вот если бы идейные были как монолит - КАК КУЛАК!
То ничего бы у БАНКОВОЙ не получилось
Судя по комментам - собачек, готовых подтявкивать БАНКОВОЙ
Еще много.....
02.10.2025 18:16 Ответить
02.10.2025 18:16 Ответить
Так Шабуня вже воює чи ще нє? Відірвати вітальку від корита відірвали а от від написання пасквілів відучити не виходить. Віталя ти ж знаєш, що побороти корупцію неможливо, а от очолити можна. Ти спробував очолити і не вийшло. Сиди тихенько і рівненько. Ти and Company у вигляді т. зв. ЦПК (Центр Поширення Корупції) вже своїм квоктанням всім набридли і в печінках сидите. Піди вже допоможи хлопцям хоч споряджати магазини до автоматів чи набивати патронами стрічки до кулеметів і користі від тебе буде значно більше ніж від всієї твоєї багаторічної та нікчемної "боротьби" зі світовою корупцією. А по простому просто згинь десь щоб тебе було не видно і не чути. Ну і своє ЦПК з кодлом прихопи. Ну набрид же.
02.10.2025 17:44 Ответить
02.10.2025 17:44 Ответить
Ты сам когда на фронте окажешься, бот сбушный? или вы только щемить бизнес в тылу пока пацаны воюют собрались? губу обратно закатай
02.10.2025 18:06 Ответить
02.10.2025 18:06 Ответить
А ти шавка чого розгавкалась? Фу. Кісточку відробляєш?
показать весь комментарий
02.10.2025 18:07 Ответить
 
 