На следующей неделе "Слуги народа" попытаются провести амнистию от коррупции для друзей Зеленского, - Шабунин

На следующей неделе нардепы в Раде от "Слуг народа" планируют очередную попытку голосования за законопроект, который предлагает ввести амнистию за коррупционные преступления.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что последнее заявление еврокомиссара Марты Кос о вреде украинской власти от попытки ликвидации независимости НАБУ и САП является неслучайным.

"Мы с партнерами сообщили всем стейкхолдерам в ЕС, что Зеленский продолжает попытки уничтожить антикорсектор.

Делает президент это в двух плоскостях:

1) запугивание: например, издевательство над НАБУшником Магамедрасуловым (и его отцом), который документировал Миндича.

2) уничтожение через Раду: после позора в июле президент НЕ остановился и уже ДВАжды тянул индульгенцию от наказания за коррупцию (для своих друзей)", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, заявление Кос - это предупреждение Зеленскому.

"Еврокомиссия знает, что, например, на следующей неделе "слуги" планируют очередную попытку протянуть амнистию от коррупции для друзей президента. Я не верю, что Зеленский остановится. Он будет давить дальше - даже ценой нашей евроинтеграции", - резюмировал он.







Ранее в ЦПК сообщали, что Верховная Рада и Офис президента продолжат попытки принять закон, который будет предусматривать амнистию за коррупционные преступления. Правки, которые это предусмотрят, могут появиться в любом законопроекте уже в ближайшее время.

По информации правления, амнистию для коррупционеров протянут под видом вынужденного освобождения от уголовной ответственности, если преступление будет совершено во время "контрразведывательного или разведывательного задания".

На практике это позволит избежать ответственности за преступления всем сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и разведчикам.

Такие положения могут добавить в любой законопроект, который даже не касается разведки или уголовной ответственности за коррупцию, как это было в случае со скандальными правками об уничтожении независимости НАБУ и САП.

