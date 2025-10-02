Наступного тижня "Слуги народу" спробують протягнути амністію від корупції для друзів Зеленського, - Шабунін

Наступного тижня нардепи у Раді від "Слуг народу" планують чергову спробу голосування за законопроєкт, який пропонує запровадити амністію за корупційні злочини.

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що остання заява єврокомісарки Марти Кос щодо шкоди української влади від спроби ліквідації незалежності НАБУ і САП є невипадковою.

"Ми з партнерами повідомили усіх стейкхолдерів в ЄС, що Зеленський продовжує спроби знищити антикорсектор.

Робить президент це у двох площинах:

1) залякування: наприклад, знущання над НАБУшником Магамедрасуловим (та його батьком), який документував Міндіча.

2) знищення через Раду: після ганьби в липні президент НЕ зупинився і вже ДВІЧІ тягнув індульгенцію від покарання за корупцію (для своїх друзів)", - йдеться у повідомленні.

За словами Шабуніна, заява Кос –– це попередження Зеленському.

"Єврокомісія знає, що, наприклад, наступного тижня "слуги" планують чергову спробу протягнути амністію від корупції для друзів президента. Я не вірю, що Зеленський зупиниться. Він давитиме далі – навіть ціною нашої євроінтеграції", - резюмував він.







Раніше у ЦПК повідомляли, що Верховна Рада та Офіс президента продовжать спроби ухвалити закон, який передбачатиме амністію за корупційні злочини. Правки, які це передбачать, можуть зʼявитися у будь-якому законопроєкті вже найближчим часом.

За інформацію правління, амністію для корупціонерів протягнуть під виглядом вимушеного звільнення від кримінальної відповідальності, якщо злочин буде вчинений під час "контррозвідувального або розвідувального завдання".

На практиці це дозволить уникнути відповідальності за злочини усім співробітникам Служби безпеки України (СБУ) та розвідникам.

Такі положення можуть додати в будь-який законопроєкт, який навіть не стосується розвідки або кримінальної відповідальності за корупцію, як це було у випадку зі скандальними правками про знищення незалежності НАБУ і САП.

