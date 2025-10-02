Наступного тижня "Слуги народу" спробують протягнути амністію від корупції для друзів Зеленського, - Шабунін
Наступного тижня нардепи у Раді від "Слуг народу" планують чергову спробу голосування за законопроєкт, який пропонує запровадити амністію за корупційні злочини.
Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що остання заява єврокомісарки Марти Кос щодо шкоди української влади від спроби ліквідації незалежності НАБУ і САП є невипадковою.
"Ми з партнерами повідомили усіх стейкхолдерів в ЄС, що Зеленський продовжує спроби знищити антикорсектор.
Робить президент це у двох площинах:
1) залякування: наприклад, знущання над НАБУшником Магамедрасуловим (та його батьком), який документував Міндіча.
2) знищення через Раду: після ганьби в липні президент НЕ зупинився і вже ДВІЧІ тягнув індульгенцію від покарання за корупцію (для своїх друзів)", - йдеться у повідомленні.
За словами Шабуніна, заява Кос –– це попередження Зеленському.
"Єврокомісія знає, що, наприклад, наступного тижня "слуги" планують чергову спробу протягнути амністію від корупції для друзів президента. Я не вірю, що Зеленський зупиниться. Він давитиме далі – навіть ціною нашої євроінтеграції", - резюмував він.
Раніше у ЦПК повідомляли, що Верховна Рада та Офіс президента продовжать спроби ухвалити закон, який передбачатиме амністію за корупційні злочини. Правки, які це передбачать, можуть зʼявитися у будь-якому законопроєкті вже найближчим часом.
За інформацію правління, амністію для корупціонерів протягнуть під виглядом вимушеного звільнення від кримінальної відповідальності, якщо злочин буде вчинений під час "контррозвідувального або розвідувального завдання".
На практиці це дозволить уникнути відповідальності за злочини усім співробітникам Служби безпеки України (СБУ) та розвідникам.
Такі положення можуть додати в будь-який законопроєкт, який навіть не стосується розвідки або кримінальної відповідальності за корупцію, як це було у випадку зі скандальними правками про знищення незалежності НАБУ і САП.
Усе життя долає долає її, все ніяк не подолає. Зате на цьому непогано заробляє
Воровать будут всегда, но делать это в таких масштабах и с такой неприкрытой наглостью возможно исключительно там где все это позволяют, поддерживают социальные отношения с известными ворами и даже хвастаются знакомствами с ними в семейном и дружеском кругу.
Банді Єрмака-Зеленського-Міндіча можна красти.
За це у 2019році - проголосував ''мудрий'' Український народ.
В спам шуруй - провокатор.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
81% украинцев считает,что страну не готовили к обороне
55 % украинцев считают
Что страну ВЕДУТ НЕ ТУДА!!!!
Просто сегодня те, кто могут стать ИДЕЙНЫМИ ЛИДЕРАМИ НАЦИИ
И поменять все в стране
Эти люди - на фронте
В том числе и Шабунин
Те,кто его гнобят сегодня
На самом деле - ПОДЫГРЫВАЮТ БАНКОВОЙ
Которая действует по старому методу чекистов
Всех замарать грязью
Всех перессорить
А вот если бы идейные были как монолит - КАК КУЛАК!
То ничего бы у БАНКОВОЙ не получилось
Судя по комментам - собачек, готовых подтявкивать БАНКОВОЙ
Еще много.....
Проти о однієї гниди що обікрав армію на 1,5 мільярда закрили справу. Тепер будуть рятувати іншу нечисть
Оманські помічники ригоАНАЛІВ, знову, такий же сценарій ліплять!!