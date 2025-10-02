УКР
Наступного тижня "Слуги народу" спробують протягнути амністію від корупції для друзів Зеленського, - Шабунін

Наступного тижня нардепи у Раді від "Слуг народу" планують чергову спробу голосування за законопроєкт, який пропонує запровадити амністію за корупційні злочини. 

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що остання заява єврокомісарки Марти Кос щодо шкоди української влади від спроби ліквідації незалежності НАБУ і САП є невипадковою. 

"Ми з партнерами повідомили усіх стейкхолдерів в ЄС, що Зеленський продовжує спроби знищити антикорсектор.

Робить президент це у двох площинах:

1) залякування: наприклад, знущання над НАБУшником Магамедрасуловим (та його батьком), який документував Міндіча.

2) знищення через Раду: після ганьби в липні президент НЕ зупинився і вже ДВІЧІ тягнув індульгенцію від покарання за корупцію (для своїх друзів)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісарка Кос: Боротьба з корупцією – це ключова реформа, над якою має працювати Україна

За словами Шабуніна, заява Кос –– це попередження Зеленському.

"Єврокомісія знає, що, наприклад, наступного тижня "слуги" планують чергову спробу протягнути амністію від корупції для друзів президента. Я не вірю, що Зеленський зупиниться. Він давитиме далі – навіть ціною нашої євроінтеграції", - резюмував він.

Амністія за корупційні злочини: Шабунін розповів про плани Слуг народу

Раніше у ЦПК повідомляли, що Верховна Рада та Офіс президента продовжать спроби ухвалити закон, який передбачатиме амністію за корупційні злочини. Правки, які це передбачать, можуть зʼявитися у будь-якому законопроєкті вже найближчим часом.

За інформацію правління, амністію для корупціонерів протягнуть під виглядом вимушеного звільнення від кримінальної відповідальності, якщо злочин буде вчинений під час "контррозвідувального або розвідувального завдання".

На практиці це дозволить уникнути відповідальності за злочини усім співробітникам Служби безпеки України (СБУ) та розвідникам.

Такі положення можуть додати в будь-який законопроєкт, який навіть не стосується розвідки або кримінальної відповідальності за корупцію, як це було у випадку зі скандальними правками про знищення незалежності НАБУ і САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цілі Зеленського не змінилися - він продовжує знищувати НАБУ та САП, - Шабунін

Зеленський Володимир (25682) корупція (4801) Шабунін Віталій (615) Слуга народу (2859)
+8
За шість років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
02.10.2025 17:43 Відповісти
+8
Ты сам когда на фронте окажешься, бот сбушный? или вы только щемить бизнес в тылу пока пацаны воюют собрались? губу обратно закатай
02.10.2025 18:06 Відповісти
+7
Все правильно.
Банді Єрмака-Зеленського-Міндіча можна красти.
За це у 2019році - проголосував ''мудрий'' Український народ.
показати весь коментар
02.10.2025 17:29 Відповісти
Геть мохнатого ішака!
02.10.2025 17:20 Відповісти
Шабунін "проти корупції" це як бджоли проти меду.
Усе життя долає долає її, все ніяк не подолає. Зате на цьому непогано заробляє
02.10.2025 17:25 Відповісти
Помните такой лозунг --- "Пионер, ты в ответе за всё!". То же касается и пересичных граждан в отношении к ворам и взяточникам которым придумали красивое латинское слово " коррупционер".
Воровать будут всегда, но делать это в таких масштабах и с такой неприкрытой наглостью возможно исключительно там где все это позволяют, поддерживают социальные отношения с известными ворами и даже хвастаются знакомствами с ними в семейном и дружеском кругу.
02.10.2025 17:27 Відповісти
Угу. Оперувати гаслами - це добре. Можна не давати хабаря і треба. Але є деякі ситуації, де у тебе просто немає вибору. Точніше він є - заплатити за термінову операцію, а можна не платити і здобувати справедливості в судах, тільки людина помре. Або коли на тебе відкривають кримінальне впровіадження, погрожуючи забрати бізнес. В 90-х теж можна було не платити данину, але ці люди довго не жили
02.10.2025 18:26 Відповісти
Ви б трохи позаймались бізнесом і зрозуміли б що у нас прийняті такі закони і постанови щоб в тебе було тільки два виходи або дати і немати проблем, чи судитись роками, причому з ризиком повної зупинки і потім ще роками юстиція буде не виконувати рішення, посилаючись то на погоду то на ще якусь .ххх
02.10.2025 18:31 Відповісти
Все правильно.
Банді Єрмака-Зеленського-Міндіча можна красти.
За це у 2019році - проголосував ''мудрий'' Український народ.
02.10.2025 17:29 Відповісти
Ви як що не можете українською, пишіть на своїй кацапській, не плюндруйте мову
02.10.2025 17:31 Відповісти
А де плюндрація?
02.10.2025 17:36 Відповісти
москаль під фальшивим псевдо ''залізняк'' - та ще й зі злодійської бото-ферми єрмака-подоляка вирішив що він на ЦЕНЗОРІ зможе влаштовувати брудні ''зеленські'' провокації.
В спам шуруй - провокатор.
02.10.2025 17:49 Відповісти
При клоунах корупція стала основою економіки. Саме тому рівень життя впав в десятки разів.
02.10.2025 17:42 Відповісти
За шість років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, бариги, мародери і бізнес на крові.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
02.10.2025 17:43 Відповісти
Это не так
81% украинцев считает,что страну не готовили к обороне
55 % украинцев считают
Что страну ВЕДУТ НЕ ТУДА!!!!
Просто сегодня те, кто могут стать ИДЕЙНЫМИ ЛИДЕРАМИ НАЦИИ
И поменять все в стране
Эти люди - на фронте
В том числе и Шабунин
Те,кто его гнобят сегодня
На самом деле - ПОДЫГРЫВАЮТ БАНКОВОЙ
Которая действует по старому методу чекистов
Всех замарать грязью
Всех перессорить
А вот если бы идейные были как монолит - КАК КУЛАК!
То ничего бы у БАНКОВОЙ не получилось
Судя по комментам - собачек, готовых подтявкивать БАНКОВОЙ
Еще много.....
02.10.2025 18:16 Відповісти
Так Шабуня вже воює чи ще нє? Відірвати вітальку від корита відірвали а от від написання пасквілів відучити не виходить. Віталя ти ж знаєш, що побороти корупцію неможливо, а от очолити можна. Ти спробував очолити і не вийшло. Сиди тихенько і рівненько. Ти and Company у вигляді т. зв. ЦПК (Центр Поширення Корупції) вже своїм квоктанням всім набридли і в печінках сидите. Піди вже допоможи хлопцям хоч споряджати магазини до автоматів чи набивати патронами стрічки до кулеметів і користі від тебе буде значно більше ніж від всієї твоєї багаторічної та нікчемної "боротьби" зі світовою корупцією. А по простому просто згинь десь щоб тебе було не видно і не чути. Ну і своє ЦПК з кодлом прихопи. Ну набрид же.
02.10.2025 17:44 Відповісти
Ты сам когда на фронте окажешься, бот сбушный? или вы только щемить бизнес в тылу пока пацаны воюют собрались? губу обратно закатай
02.10.2025 18:06 Відповісти
А ти шавка чого розгавкалась? Фу. Кісточку відробляєш?
02.10.2025 18:07 Відповісти
На кого пряцюєш ботику?
02.10.2025 18:45 Відповісти
Ти диряве з окопа строчиш?
02.10.2025 18:46 Відповісти
Нормально так.
Проти о однієї гниди що обікрав армію на 1,5 мільярда закрили справу. Тепер будуть рятувати іншу нечисть
02.10.2025 18:43 Відповісти
Наголосували, з. б.
02.10.2025 18:45 Відповісти
РигоАНАЛИ перед своєю кончиною у 2013-14 роках, теж ліпили подібні проекти і дико голосували у ВРУ! Але потім, у них все пішло не так…. Клюєві та єфремов з шуфричем, мертвечуком, бойком,…. Можуть засвідчити!!
Оманські помічники ригоАНАЛІВ, знову, такий же сценарій ліплять!!
02.10.2025 18:51 Відповісти
Гундосого давно треба гнати і на нари.
02.10.2025 19:04 Відповісти
Наївні думають, що папірець із печаткою має якусь магічну силу, попри беззаперечне спростування цієї теорії відомим фахівцем у «українській юриспруденції» Портновим.
02.10.2025 19:33 Відповісти
 
 