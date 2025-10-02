РУС
2 160 61

У Украины может появиться новое оружие для дальнобойных ударов по РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после встречи с Дональдом Трампом Украина, возможно, будет иметь "нечто большее", чтобы отвечать на российские обстрелы.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 2 октября, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов о возможных блэкаутах в Москве Зеленский ответил, что Украина никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру в РФ, а лишь начала отвечать на атаки по украинской энергетике.

"По возможностям. Год назад у нас не было возможностей отвечать. Как вы помните, тогда Россия устраивала блэкауты в Украине и другие ужасные вещи. Теперь у нас есть возможность ответить. И они чувствуют наши мощные ответы... До этого мы использовали только наше дальнобойное вооружение. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь нечто большее. Я не знаю, увидим", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия достигла очень мало в этом году, необходимо усилить давление и санкции для окончания войны, - Зеленский

Зеленский объяснил, что Украине нужно немного больше финансирования, чтобы быть сопоставимыми с Россией по количеству вооружения.

Сейчас Россия использует 500-600 дронов в сутки, тогда как Украина - 100-150 БпЛА.

"Это вопрос финансов. Я говорил с партнерами. Увеличив финансирование, мы увеличим возможности и будем сопоставимы с дальнобойными дронами. И Россия будет иметь больше вопросов от своего общества к своим лидерам. Это важно", - добавил президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина найдет возможности и оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве, - начальник Генштаба Гнатов

+28
Трамп покрасит ТОМАГАВКИ в розовый цвет?
02.10.2025 18:36 Ответить
+28
знову сам себе здав....а де ж твої ракети яких ти напрезентував?
02.10.2025 18:38 Ответить
+19
А шо, фламінго вже в минулому? А так дисал, так дисал
02.10.2025 18:38 Ответить
Трамп покрасит ТОМАГАВКИ в розовый цвет?
02.10.2025 18:36 Ответить
А міндіч з шурмою і абрахамією, не проти??
02.10.2025 18:52 Ответить
Надо спросить
Но точно знаю - ТРАМП ГОЛУБОЙ НЕ ЛЮБИТ
02.10.2025 18:55 Ответить
схрещування пуляниці і фуфломінго
02.10.2025 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LFDU1tqK1Uk

ще одна правда про правду а не про висери та піар влади
02.10.2025 19:05 Ответить
знову сам себе здав....а де ж твої ракети яких ти напрезентував?
02.10.2025 18:38 Ответить
То не так зрозуміли, або вирвано з контексту.
Може тоді Лідар був больний, коли те казав, в голові було порожньо від ліків які йому виписав Єрмак.
02.10.2025 19:24 Ответить
А шо, фламінго вже в минулому? А так дисал, так дисал
02.10.2025 18:38 Ответить
А де ''Фламінго''?
02.10.2025 18:39 Ответить
А можливо і не матимемо... Але головне, це "потужна відповідь", яка буде! Колись)
02.10.2025 18:39 Ответить
А можливо і не буде. Ніколи... )
Блд! Цей ******* цирк вже заїпав!
02.10.2025 18:42 Ответить
Де обіцяні тобою три тисячі ракет ,хто тобі буде вірити ?
02.10.2025 18:39 Ответить
цей балабол таки доведе до того, що вся країна буде сидіти без світла, газу і води. Але ж народ у захваті від таких потужних заяв
02.10.2025 18:41 Ответить
Це не Вова це кіло 600 порізане на малокаліберну локшину.
Осінь, полетіли фламінги лінять в Лімпопо.
02.10.2025 18:42 Ответить
фламинго 2 ???)))) дл....
02.10.2025 18:42 Ответить
От удобище зелене...

Зеленський пояснив, що Україні потрібно трохи більше фінансування, щоб бути співставними з Росією за кількістю озброєння.
Зараз Росія використовує 500-600 дронів на добу, тоді як Україна -- 100-150 БпЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n3577512

А КРАСТИ МЕНШЕ не пробував? От припинити тупо і нагло деребанити не пробував? Ні? Чи таке вище твоїх сил?
Ну і нахіба цей порожній звіздьож про нову зброю?
От коли буде, коли іпанем, от тоді можеш сказати,... що то не ми.
02.10.2025 18:43 Ответить
"А бил лі мальчік Фламінго"? 🤔 Питання, звичайно риторичне. (Риторичне питання - це художній прийом у мові, який має форму запитання, але не потребує відповіді, оскільки відповідь або вже міститься в ньому, або на неї неможливо дати відповідь.) Сюди ж можна і про сусліка:" Ти сусліка відішь? Нєт? А он єсть!"
02.10.2025 18:50 Ответить
Это хорошо....
02.10.2025 18:52 Ответить
трымбита, ********** , каждой твари по пари !!!
02.10.2025 18:43 Ответить
Як би цього ушльопка били по голові кожен раз як він бреше, то він би мав вже форму млинця.
02.10.2025 18:45 Ответить
карочє!
рожеву фарбу так не знайшли!
нєнє.
фламінги є, дуже багато. по тридцять штук за зміну, але рожевої фарби для них нема.
тому готуємось скирдувати тамагавки.
два три тижні і трамп відсипить нам з горкою.
міндіч, тут не до чого, і не треба починати.....
02.10.2025 18:47 Ответить
Отлично!!!!
02.10.2025 18:53 Ответить
Ще раз напишу) Годі сподіватися на партнерів і мірятися кількістю дронів. Креативу немає, все передбачувано і непрацює! У довгу перемогти імперію неможливо, через недостатню ресурсну базу, нам все не нададуть весь час буде чогось бракувати. тому потрібні заворушення в самій імперії,що б її регіони повстали..де ваша робота в цьому напрямку?
Де наша пропаганда для цих вбогих ... треба всього навсього пояснити, повстаньте врешті, скиньте те рабське ярмо москви і ти -тувинець і ти бурят будеш мати у своїй країні -статки шейхів арабських і утримувати стільки дітей і жінок скільки забажаєш...І колос на глиняних ногах сам впаде впаде під тягорем протиріч!!
02.10.2025 18:48 Ответить
Пояснити простіше на власному прикладі.
02.10.2025 18:56 Ответить
Ми вже пояснили, в 2019 році.
Але не всі тувінці чи буряти хочуть ржати по пріколу.
02.10.2025 19:29 Ответить
Все! Хватить п..іти про те, що ще не зроблено!
Де ж ті Трембіти з Рутами та Фламінго?
02.10.2025 18:48 Ответить
Взять би булаву і повернути тому якому вона належить.
02.10.2025 18:48 Ответить
Перед цим вї*ати пару раз тою булавою по пустій макітрі держателя цієї булави.
Тільки от нікому.
02.10.2025 19:31 Ответить
Когда уже будут танцы Фламинго над подстанциями вокруг Москвы?
02.10.2025 18:49 Ответить
Фуфломінго - картонний макет.
02.10.2025 19:00 Ответить
02.10.2025 18:50 Ответить
02.10.2025 18:51 Ответить
Танки россії погано їздять по багнюці. На ваву була покладена важлива міссія- забезпечити мобільність окупаційних військ. вава з завданням справився на всі 100%.
02.10.2025 18:55 Ответить
Ракета Зе-ЛупА с горизонтальным взлётом и скоростью 10 Под-Махов.
02.10.2025 18:54 Ответить
Ось тобі, прутень, і зеленського день, начувайся!!
02.10.2025 18:54 Ответить
головне відосики від зельонського. ми вже чули про розові фламінги.
02.10.2025 18:57 Ответить
Ти задрав всю Україну!Трамп,той сім раз по два тижня відводив,в в тебе "скоро" вже півроку тягнеться і знову скоро може з'явитись "Рій дронів" обіцяв,а де він.Раша 600,ми 100-150.Скільки тобі говорили закрий "марафон",друзі хай меньше крадуть.
02.10.2025 18:57 Ответить
02.10.2025 18:58 Ответить
Ключове-"я не знаю".Він ніхрена незнає.
02.10.2025 18:58 Ответить
Зеля,ну харош брехать!
02.10.2025 18:58 Ответить
Ти ж млять вже казав що по три фламінги в день в нас буде? Знову наїпав як і з довгими нептунами?
02.10.2025 18:59 Ответить
Може, Трамп сказав йому «та не гавкай», а він думає, що про томагавки?
02.10.2025 19:01 Ответить
Проблеми з захистом від дронів він хоче вирішити за рахунок партнерів.
Проблеми з відсутністю далекобійних ракет він також хоче вирішити за рахунок партнерів.
Проблеми малою кількістю вітчизняних дронів у цюж стопку.

Просто кончені, і Зейло і його електорат.
02.10.2025 19:04 Ответить
От цікаво, а як би такі диванні експерти вирішували проблеми?
02.10.2025 19:27 Ответить
Брешить, не брешить - всеодне підтримка 57%. Зате Порох тяне на фронт навіть з арештованим рахунком - та він сбитий льотчик. Ганебна країна.
02.10.2025 19:06 Ответить
Зато в Запорожье провели учения по эвакуации. Нужно видеть позитив.
02.10.2025 19:06 Ответить
От хитрюга Зеленський, не розкриває секрет, .....матимемо щось більше. На виставці в Польщі компанія "Файр Пойнт", презентували ТХ бал.ракет ФП-7 и ФП-9, останню назавали умовно "Довгий Нептун"; Дальність польоту до 850 км, висота пол.-70 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг. А про ФП-5 "Фламинго", я мовчу. Компанія "виробляє" 1 ракету в день, а січня 2026 р., піде "масовка"цієї ракети від Зеленського і Ко ФП.
02.10.2025 19:07 Ответить
Ага, найпотужніший хитрюга! Вже сім років не розкриває секрет де ж 3 мільярди дерев посадив, яким вчителям по 3 тищі долярів зарплату видає, де літає наш найпотужніший супутник чи то ракета (вже забула, що він там змайстрував), та багато чого до цих пір тримає в секреті…
02.10.2025 19:34 Ответить
Володя, тормози млять!!!

Склади вже і так тріщать по швах від шаленої кількості "балаболістичних ракет", "трембіт", "паляниць", "довгих нептунів" і "рожевих фламінго".
02.10.2025 19:08 Ответить
😢
02.10.2025 19:21 Ответить
Слова може, можуть, можливо, в наши часи і в наших обставинах і є морква кормова на мотузці.
02.10.2025 19:20 Ответить
А де фламіндічі, бабуїн небритий?
02.10.2025 19:25 Ответить
Давай, зеля ми в тебе віримо!
02.10.2025 19:25 Ответить
А де Фламінго? На південь зимувати полетіли?
02.10.2025 19:31 Ответить
"Це питання фінансів. Я говорив із партнерами. Збільшивши фінансування, ми збільшимо можливості".

Батька, гроши!
02.10.2025 19:32 Ответить
Дурень небритий
02.10.2025 19:33 Ответить
Томагавки можна пофарбувати в рожевий і написати фламінго.
02.10.2025 19:41 Ответить
Найпотужніша зброя це гундосики..достає через інтернет в будь яку точку світу
02.10.2025 19:43 Ответить
Зеленський, як завжди, продовжує годувати своїх дурників обіцянками.
Розказувать що колись буде чи не буде - то нікому не цікаві брехні.
Ти краще розкажи де твої мільйон дронів і тисячі ракет. І перестань вже брехати.
02.10.2025 19:45 Ответить
 
 