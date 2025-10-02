У Украины может появиться новое оружие для дальнобойных ударов по РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что после встречи с Дональдом Трампом Украина, возможно, будет иметь "нечто большее", чтобы отвечать на российские обстрелы.
Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 2 октября, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос журналистов о возможных блэкаутах в Москве Зеленский ответил, что Украина никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру в РФ, а лишь начала отвечать на атаки по украинской энергетике.
"По возможностям. Год назад у нас не было возможностей отвечать. Как вы помните, тогда Россия устраивала блэкауты в Украине и другие ужасные вещи. Теперь у нас есть возможность ответить. И они чувствуют наши мощные ответы... До этого мы использовали только наше дальнобойное вооружение. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь нечто большее. Я не знаю, увидим", - подчеркнул он.
Зеленский объяснил, что Украине нужно немного больше финансирования, чтобы быть сопоставимыми с Россией по количеству вооружения.
Сейчас Россия использует 500-600 дронов в сутки, тогда как Украина - 100-150 БпЛА.
"Это вопрос финансов. Я говорил с партнерами. Увеличив финансирование, мы увеличим возможности и будем сопоставимы с дальнобойными дронами. И Россия будет иметь больше вопросов от своего общества к своим лидерам. Это важно", - добавил президент Украины.
Но точно знаю - ТРАМП ГОЛУБОЙ НЕ ЛЮБИТ
ще одна правда про правду а не про висери та піар влади
Може тоді Лідар був больний, коли те казав, в голові було порожньо від ліків які йому виписав Єрмак.
Блд! Цей ******* цирк вже заїпав!
Осінь, полетіли фламінги лінять в Лімпопо.
А КРАСТИ МЕНШЕ не пробував? От припинити тупо і нагло деребанити не пробував? Ні? Чи таке вище твоїх сил?
Ну і нахіба цей порожній звіздьож про нову зброю?
От коли буде, коли іпанем, от тоді можеш сказати,... що то не ми.
мальчікФламінго"? 🤔 Питання, звичайно риторичне. (Риторичне питання - це художній прийом у мові, який має форму запитання, але не потребує відповіді, оскільки відповідь або вже міститься в ньому, або на неї неможливо дати відповідь.) Сюди ж можна і про сусліка:" Ти сусліка відішь? Нєт? А он єсть!"
рожеву фарбу так не знайшли!
нєнє.
фламінги є, дуже багато. по тридцять штук за зміну, але рожевої фарби для них нема.
тому готуємось скирдувати тамагавки.
два три тижні і трамп відсипить нам з горкою.
міндіч, тут не до чого, і не треба починати.....
Де наша пропаганда для цих вбогих ... треба всього навсього пояснити, повстаньте врешті, скиньте те рабське ярмо москви і ти -тувинець і ти бурят будеш мати у своїй країні -статки шейхів арабських і утримувати стільки дітей і жінок скільки забажаєш...І колос на глиняних ногах сам впаде впаде під тягорем протиріч!!
Але не всі тувінці чи буряти хочуть ржати по пріколу.
Де ж ті Трембіти з Рутами та Фламінго?
Тільки от нікому.
Проблеми з відсутністю далекобійних ракет він також хоче вирішити за рахунок партнерів.
Проблеми малою кількістю вітчизняних дронів у цюж стопку.
Просто кончені, і Зейло і його електорат.
Склади вже і так тріщать по швах від шаленої кількості "балаболістичних ракет", "трембіт", "паляниць", "довгих нептунів" і "рожевих фламінго".
Батька, гроши!
Розказувать що колись буде чи не буде - то нікому не цікаві брехні.
Ти краще розкажи де твої мільйон дронів і тисячі ракет. І перестань вже брехати.