У Украины может появиться новое оружие для дальнобойных ударов по РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после встречи с Дональдом Трампом Украина, возможно, будет иметь "нечто большее", чтобы отвечать на российские обстрелы.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 2 октября, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов о возможных блэкаутах в Москве Зеленский ответил, что Украина никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру в РФ, а лишь начала отвечать на атаки по украинской энергетике.

"По возможностям. Год назад у нас не было возможностей отвечать. Как вы помните, тогда Россия устраивала блэкауты в Украине и другие ужасные вещи. Теперь у нас есть возможность ответить. И они чувствуют наши мощные ответы... До этого мы использовали только наше дальнобойное вооружение. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь нечто большее. Я не знаю, увидим", - подчеркнул он.

Зеленский объяснил, что Украине нужно немного больше финансирования, чтобы быть сопоставимыми с Россией по количеству вооружения.

Сейчас Россия использует 500-600 дронов в сутки, тогда как Украина - 100-150 БпЛА.

"Это вопрос финансов. Я говорил с партнерами. Увеличив финансирование, мы увеличим возможности и будем сопоставимы с дальнобойными дронами. И Россия будет иметь больше вопросов от своего общества к своим лидерам. Это важно", - добавил президент Украины.

