В України може з’явитися нова зброя для далекобійних ударів по РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі з Дональдом Трампом Україна, можливо, матиме "щось більше", аби відповідати на російські обстріли.
Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання журналістів про можливі блекаути в Москві Зеленський відповів, що Україна ніколи не атакувала цивільну інфраструктуру у РФ, а лише почала відповідати на атаки по українській енергетиці.
"По спроможностям. Рік тому в нас не було можливостей відповідати. Як ви пам'ятаєте, тоді Росія влаштовувала блекаути в Україні та інші жахливі речі. Тепер у нас є можливість відповісти. І вони відчувають наші потужні відповіді... До цього ми використовували лише наше далекобійне озброєння. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше. Я не знаю, побачимо", - наголосив він.
Зеленський пояснив, що Україні потрібно трохи більше фінансування, щоб бути співставними з Росією за кількістю озброєння.
Зараз Росія використовує 500-600 дронів на добу, тоді як Україна –– 100-150 БпЛА.
"Це питання фінансів. Я говорив із партнерами. Збільшивши фінансування, ми збільшимо можливості й будемо співставні з далекобійними дронами. І Росія матиме більше питань від свого суспільства до своїх лідерів. Це важливо", - додав президент України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но точно знаю - ТРАМП ГОЛУБОЙ НЕ ЛЮБИТ
кацапи повиздихають від скрепної злості
.
ще одна правда про правду а не про висери та піар влади
старі Фламінго вже повиздихали ?
чи то як, ЗЄля ?
.
Може тоді Лідар був больний, коли те казав, в голові було порожньо від ліків які йому виписав Єрмак.
Фламінги услід за Паляницями, Пеклами, Трембітами і т.д. і т.п. улєтєлі в Карагандє
.
Блд! Цей ******* цирк вже заїпав!
Осінь, полетіли фламінги лінять в Лімпопо.
Зеленський пояснив, що Україні потрібно трохи більше фінансування, щоб бути співставними з Росією за кількістю озброєння.
Зараз Росія використовує 500-600 дронів на добу, тоді як Україна -- 100-150 БпЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n3577512
А КРАСТИ МЕНШЕ не пробував? От припинити тупо і нагло деребанити не пробував? Ні? Чи таке вище твоїх сил?
Ну і нахіба цей порожній звіздьож про нову зброю?
От коли буде, коли іпанем, от тоді можеш сказати,... що то не ми.
мальчікФламінго"? 🤔 Питання, звичайно риторичне. (Риторичне питання - це художній прийом у мові, який має форму запитання, але не потребує відповіді, оскільки відповідь або вже міститься в ньому, або на неї неможливо дати відповідь.) Сюди ж можна і про сусліка:" Ти сусліка відішь? Нєт? А он єсть!"
рожеву фарбу так не знайшли!
нєнє.
фламінги є, дуже багато. по тридцять штук за зміну, але рожевої фарби для них нема.
тому готуємось скирдувати тамагавки.
два три тижні і трамп відсипить нам з горкою.
міндіч, тут не до чого, і не треба починати.....
Де наша пропаганда для цих вбогих ... треба всього навсього пояснити, повстаньте врешті, скиньте те рабське ярмо москви і ти -тувинець і ти бурят будеш мати у своїй країні -статки шейхів арабських і утримувати стільки дітей і жінок скільки забажаєш...І колос на глиняних ногах сам впаде впаде під тягорем протиріч!!
Але не всі тувінці чи буряти хочуть ржати по пріколу.
Де ж ті Трембіти з Рутами та Фламінго?
Тільки от нікому.
.
пєрдєть будуть...
.
Проблеми з відсутністю далекобійних ракет він також хоче вирішити за рахунок партнерів.
Проблеми малою кількістю вітчизняних дронів у цюж стопку.
Просто кончені, і Зейло і його електорат.
Склади вже і так тріщать по швах від шаленої кількості "балаболістичних ракет", "трембіт", "паляниць", "довгих нептунів" і "рожевих фламінго".
Батька, гроши!
Розказувать що колись буде чи не буде - то нікому не цікаві брехні.
Ти краще розкажи де твої мільйон дронів і тисячі ракет. І перестань вже брехати.