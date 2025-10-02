В України може з’явитися нова зброя для далекобійних ударів по РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі з Дональдом Трампом Україна, можливо, матиме "щось більше", аби відповідати на російські обстріли.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів про можливі блекаути в Москві Зеленський відповів, що Україна ніколи не атакувала цивільну інфраструктуру у РФ, а лише почала відповідати на атаки по українській енергетиці.

"По спроможностям. Рік тому в нас не було можливостей відповідати. Як ви пам'ятаєте, тоді Росія влаштовувала блекаути в Україні та інші жахливі речі. Тепер у нас є можливість відповісти. І вони відчувають наші потужні відповіді... До цього ми використовували лише наше далекобійне озброєння. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше. Я не знаю, побачимо", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія досягла дуже мало цього року, необхідно посилити тиск і санкції для закінчення війни, - Зеленський

Зеленський пояснив, що Україні потрібно трохи більше фінансування, щоб бути співставними з Росією за кількістю озброєння.

Зараз Росія використовує 500-600 дронів на добу, тоді як Україна –– 100-150 БпЛА.

"Це питання фінансів. Я говорив із партнерами. Збільшивши фінансування, ми збільшимо можливості й будемо співставні з далекобійними дронами. І Росія матиме більше питань від свого суспільства до своїх лідерів. Це важливо", - додав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна знайде можливості й зброю, щоб влаштувати блекаут у Москві, - начальник Генштабу Гнатов