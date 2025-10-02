УКР
В України може з’явитися нова зброя для далекобійних ударів по РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі з Дональдом Трампом Україна, можливо, матиме "щось більше", аби відповідати на російські обстріли.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів про можливі блекаути в Москві Зеленський відповів, що Україна ніколи не атакувала цивільну інфраструктуру у РФ, а лише почала відповідати на атаки по українській енергетиці.

"По спроможностям. Рік тому в нас не було можливостей відповідати. Як ви пам'ятаєте, тоді Росія влаштовувала блекаути в Україні та інші жахливі речі. Тепер у нас є можливість відповісти. І вони відчувають наші потужні відповіді... До цього ми використовували лише наше далекобійне озброєння. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше. Я не знаю, побачимо", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія досягла дуже мало цього року, необхідно посилити тиск і санкції для закінчення війни, - Зеленський

Зеленський пояснив, що Україні потрібно трохи більше фінансування, щоб бути співставними з Росією за кількістю озброєння.

Зараз Росія використовує 500-600 дронів на добу, тоді як Україна –– 100-150 БпЛА.

"Це питання фінансів. Я говорив із партнерами. Збільшивши фінансування, ми збільшимо можливості й будемо співставні з далекобійними дронами. І Росія матиме більше питань від свого суспільства до своїх лідерів. Це важливо", - додав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна знайде можливості й зброю, щоб влаштувати блекаут у Москві, - начальник Генштабу Гнатов

Зеленський Володимир (25682) зброя (7762) Трамп Дональд (7270) Удари по РФ (566)
+38
Трамп покрасит ТОМАГАВКИ в розовый цвет?
02.10.2025 18:36 Відповісти
+35
знову сам себе здав....а де ж твої ракети яких ти напрезентував?
02.10.2025 18:38 Відповісти
+24
А шо, фламінго вже в минулому? А так дисал, так дисал
02.10.2025 18:38 Відповісти
Трамп покрасит ТОМАГАВКИ в розовый цвет?
02.10.2025 18:36 Відповісти
А міндіч з шурмою і абрахамією, не проти??
02.10.2025 18:52 Відповісти
Надо спросить
Но точно знаю - ТРАМП ГОЛУБОЙ НЕ ЛЮБИТ
показати весь коментар
02.10.2025 18:55 Відповісти
розові Фламінго та голубі Томагавки

кацапи повиздихають від скрепної злості

.
02.10.2025 20:18 Відповісти
схрещування пуляниці і фуфломінго
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=LFDU1tqK1Uk

ще одна правда про правду а не про висери та піар влади
02.10.2025 19:05 Відповісти
нова зброя ?

старі Фламінго вже повиздихали ?

чи то як, ЗЄля ?

.
02.10.2025 20:16 Відповісти
знову сам себе здав....а де ж твої ракети яких ти напрезентував?
показати весь коментар
02.10.2025 18:38 Відповісти
То не так зрозуміли, або вирвано з контексту.
Може тоді Лідар був больний, коли те казав, в голові було порожньо від ліків які йому виписав Єрмак.
02.10.2025 19:24 Відповісти
...а гдє ?

Фламінги услід за Паляницями, Пеклами, Трембітами і т.д. і т.п. улєтєлі в Карагандє

.
02.10.2025 20:21 Відповісти
А шо, фламінго вже в минулому? А так дисал, так дисал
показати весь коментар
02.10.2025 18:38 Відповісти
А де ''Фламінго''?
02.10.2025 18:39 Відповісти
Там де мільярдний ліс і зарплата вчителям 4 штуки баксів.
02.10.2025 20:11 Відповісти
А можливо і не матимемо... Але головне, це "потужна відповідь", яка буде! Колись)
показати весь коментар
02.10.2025 18:39 Відповісти
А можливо і не буде. Ніколи... )
Блд! Цей ******* цирк вже заїпав!
02.10.2025 18:42 Відповісти
Де обіцяні тобою три тисячі ракет ,хто тобі буде вірити ?
02.10.2025 18:39 Відповісти
цей балабол таки доведе до того, що вся країна буде сидіти без світла, газу і води. Але ж народ у захваті від таких потужних заяв
02.10.2025 18:41 Відповісти
Це не Вова це кіло 600 порізане на малокаліберну локшину.
Осінь, полетіли фламінги лінять в Лімпопо.
02.10.2025 18:42 Відповісти
фламинго 2 ???)))) дл....
02.10.2025 18:42 Відповісти
От удобище зелене...

Зеленський пояснив, що Україні потрібно трохи більше фінансування, щоб бути співставними з Росією за кількістю озброєння.
Зараз Росія використовує 500-600 дронів на добу, тоді як Україна -- 100-150 БпЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n3577512

А КРАСТИ МЕНШЕ не пробував? От припинити тупо і нагло деребанити не пробував? Ні? Чи таке вище твоїх сил?
Ну і нахіба цей порожній звіздьож про нову зброю?
От коли буде, коли іпанем, от тоді можеш сказати,... що то не ми.
02.10.2025 18:43 Відповісти
"А бил лі мальчік Фламінго"? 🤔 Питання, звичайно риторичне. (Риторичне питання - це художній прийом у мові, який має форму запитання, але не потребує відповіді, оскільки відповідь або вже міститься в ньому, або на неї неможливо дати відповідь.) Сюди ж можна і про сусліка:" Ти сусліка відішь? Нєт? А он єсть!"
02.10.2025 18:50 Відповісти
Это хорошо....
02.10.2025 18:52 Відповісти
трымбита, ********** , каждой твари по пари !!!
02.10.2025 18:43 Відповісти
Як би цього ушльопка били по голові кожен раз як він бреше, то він би мав вже форму млинця.
02.10.2025 18:45 Відповісти
карочє!
рожеву фарбу так не знайшли!
нєнє.
фламінги є, дуже багато. по тридцять штук за зміну, але рожевої фарби для них нема.
тому готуємось скирдувати тамагавки.
два три тижні і трамп відсипить нам з горкою.
міндіч, тут не до чого, і не треба починати.....
02.10.2025 18:47 Відповісти
Отлично!!!!
02.10.2025 18:53 Відповісти
Ще раз напишу) Годі сподіватися на партнерів і мірятися кількістю дронів. Креативу немає, все передбачувано і непрацює! У довгу перемогти імперію неможливо, через недостатню ресурсну базу, нам все не нададуть весь час буде чогось бракувати. тому потрібні заворушення в самій імперії,що б її регіони повстали..де ваша робота в цьому напрямку?
Де наша пропаганда для цих вбогих ... треба всього навсього пояснити, повстаньте врешті, скиньте те рабське ярмо москви і ти -тувинець і ти бурят будеш мати у своїй країні -статки шейхів арабських і утримувати стільки дітей і жінок скільки забажаєш...І колос на глиняних ногах сам впаде впаде під тягорем протиріч!!
02.10.2025 18:48 Відповісти
Пояснити простіше на власному прикладі.
02.10.2025 18:56 Відповісти
Ми вже пояснили, в 2019 році.
Але не всі тувінці чи буряти хочуть ржати по пріколу.
02.10.2025 19:29 Відповісти
Все! Хватить п..іти про те, що ще не зроблено!
Де ж ті Трембіти з Рутами та Фламінго?
02.10.2025 18:48 Відповісти
Взять би булаву і повернути тому якому вона належить.
02.10.2025 18:48 Відповісти
Перед цим вї*ати пару раз тою булавою по пустій макітрі держателя цієї булави.
Тільки от нікому.
02.10.2025 19:31 Відповісти
Когда уже будут танцы Фламинго над подстанциями вокруг Москвы?
02.10.2025 18:49 Відповісти
Фуфломінго - картонний макет.
02.10.2025 19:00 Відповісти
02.10.2025 18:50 Відповісти
02.10.2025 18:51 Відповісти
Танки россії погано їздять по багнюці. На ваву була покладена важлива міссія- забезпечити мобільність окупаційних військ. вава з завданням справився на всі 100%.
02.10.2025 18:55 Відповісти
Ракета Зе-ЛупА с горизонтальным взлётом и скоростью 10 Под-Махов.
02.10.2025 18:54 Відповісти
10 Под-Махов уйлу....

.
02.10.2025 20:24 Відповісти
Ось тобі, прутень, і зеленського день, начувайся!!
02.10.2025 18:54 Відповісти
головне відосики від зельонського. ми вже чули про розові фламінги.
02.10.2025 18:57 Відповісти
Ти задрав всю Україну!Трамп,той сім раз по два тижня відводив,в в тебе "скоро" вже півроку тягнеться і знову скоро може з'явитись "Рій дронів" обіцяв,а де він.Раша 600,ми 100-150.Скільки тобі говорили закрий "марафон",друзі хай меньше крадуть.
02.10.2025 18:57 Відповісти
02.10.2025 18:58 Відповісти
розові Фламінго летять,
пєрдєть будуть...

.
02.10.2025 20:26 Відповісти
Ключове-"я не знаю".Він ніхрена незнає.
02.10.2025 18:58 Відповісти
Зеля,ну харош брехать!
02.10.2025 18:58 Відповісти
Ти ж млять вже казав що по три фламінги в день в нас буде? Знову наїпав як і з довгими нептунами?
02.10.2025 18:59 Відповісти
Може, Трамп сказав йому «та не гавкай», а він думає, що про томагавки?
02.10.2025 19:01 Відповісти
+++
02.10.2025 19:50 Відповісти
Проблеми з захистом від дронів він хоче вирішити за рахунок партнерів.
Проблеми з відсутністю далекобійних ракет він також хоче вирішити за рахунок партнерів.
Проблеми малою кількістю вітчизняних дронів у цюж стопку.

Просто кончені, і Зейло і його електорат.
02.10.2025 19:04 Відповісти
От цікаво, а як би такі диванні експерти вирішували проблеми?
02.10.2025 19:27 Відповісти
Брешить, не брешить - всеодне підтримка 57%. Зате Порох тяне на фронт навіть з арештованим рахунком - та він сбитий льотчик. Ганебна країна.
02.10.2025 19:06 Відповісти
Зато в Запорожье провели учения по эвакуации. Нужно видеть позитив.
02.10.2025 19:06 Відповісти
От хитрюга Зеленський, не розкриває секрет, .....матимемо щось більше. На виставці в Польщі компанія "Файр Пойнт", презентували ТХ бал.ракет ФП-7 и ФП-9, останню назавали умовно "Довгий Нептун"; Дальність польоту до 850 км, висота пол.-70 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг. А про ФП-5 "Фламинго", я мовчу. Компанія "виробляє" 1 ракету в день, а січня 2026 р., піде "масовка"цієї ракети від Зеленського і Ко ФП.
02.10.2025 19:07 Відповісти
Ага, найпотужніший хитрюга! Вже сім років не розкриває секрет де ж 3 мільярди дерев посадив, яким вчителям по 3 тищі долярів зарплату видає, де літає наш найпотужніший супутник чи то ракета (вже забула, що він там змайстрував), та багато чого до цих пір тримає в секреті…
02.10.2025 19:34 Відповісти
Володя, тормози млять!!!

Склади вже і так тріщать по швах від шаленої кількості "балаболістичних ракет", "трембіт", "паляниць", "довгих нептунів" і "рожевих фламінго".
02.10.2025 19:08 Відповісти
😢
02.10.2025 19:21 Відповісти
Слова може, можуть, можливо, в наши часи і в наших обставинах і є морква кормова на мотузці.
02.10.2025 19:20 Відповісти
А де фламіндічі, бабуїн небритий?
02.10.2025 19:25 Відповісти
бабуїн небритий
02.10.2025 20:28 Відповісти
Давай, зеля ми в тебе віримо!
02.10.2025 19:25 Відповісти
А де Фламінго? На південь зимувати полетіли?
02.10.2025 19:31 Відповісти
"Це питання фінансів. Я говорив із партнерами. Збільшивши фінансування, ми збільшимо можливості".

Батька, гроши!
02.10.2025 19:32 Відповісти
Дурень небритий
02.10.2025 19:33 Відповісти
Томагавки можна пофарбувати в рожевий і написати фламінго.
02.10.2025 19:41 Відповісти
Найпотужніша зброя це гундосики..достає через інтернет в будь яку точку світу
02.10.2025 19:43 Відповісти
Зеленський, як завжди, продовжує годувати своїх дурників обіцянками.
Розказувать що колись буде чи не буде - то нікому не цікаві брехні.
Ти краще розкажи де твої мільйон дронів і тисячі ракет. І перестань вже брехати.
02.10.2025 19:45 Відповісти
-" друга частина, Марлезонського балета..."
02.10.2025 19:50 Відповісти
Невже це знову про ФлаМіндічі?
02.10.2025 19:53 Відповісти
Ми ще стару далекобійну зброю (Фламінго і «довгий і товстий» Нептун) не розпакували, а тут вже нова на підході.
02.10.2025 19:58 Відповісти
02.10.2025 20:20 Відповісти
02.10.2025 20:25 Відповісти
Та скільки можна, нам теперішньої немає де дівати
02.10.2025 20:38 Відповісти
 
 