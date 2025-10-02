Каждое косметическое средство в Украине внесут в новую электронную систему

Каждое косметическое средство в Украине перепишут и занесут в новую электронную систему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, производители и импортеры обязаны будут вносить полную информацию о кремах, шампунях, помадах и других товарах в специальную базу еще до их продажи, заявил руководитель ГП "Электронное здоровье" Александр Емец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС не согласовали выделение Украине 140 млрд евро из российских активов, - FT

Такой шаг является требованием Евросоюза и призван сделать рынок украинской косметики прозрачным и безопасным. Иными словами - для каждого продукта будет создаваться свой "электронный паспорт".

Ранее в Украине не существовало единого реестра косметики, и контроль за качеством оставался ограниченным. Это позволяло поставлять на полки магазина товары без централизованного учета. Теперь же данные о каждом средстве будут храниться в государственной базе, что обеспечит лучший надзор за соответствием стандартам.

Производители, которые стремятся к выходу на рынок ЕС, получат преимущество, ведь продукция будет сразу стандартизирована по нормам Евросоюза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Программу "Национальный кэшбек" следует ограничить товарами, которые конкурируют с импортом, - Пидласа

Руководитель ГП "Электронное здоровье" Александр Емец отметил: "Это шаг к прозрачному и безопасному рынку косметики".

Введение системы повысит уровень доверия покупателей и поможет развитию украинских брендов. В то же время для бизнеса это будет означать новые правила и дополнительные расходы.

В целом реестр изменит правила игры на рынке, усилит ответственность производителей и даст государству больше инструментов контроля.

Также читайте: Зеленский встретился с фон дер Ляйен, Коштой и Фредериксен: обсудили поддержку евроинтеграции Украины

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!