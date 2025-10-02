Каждое косметическое средство в Украине внесут в новую электронную систему
Каждое косметическое средство в Украине перепишут и занесут в новую электронную систему.
Как сообщает Цензор.НЕТ, производители и импортеры обязаны будут вносить полную информацию о кремах, шампунях, помадах и других товарах в специальную базу еще до их продажи, заявил руководитель ГП "Электронное здоровье" Александр Емец.
Такой шаг является требованием Евросоюза и призван сделать рынок украинской косметики прозрачным и безопасным. Иными словами - для каждого продукта будет создаваться свой "электронный паспорт".
Ранее в Украине не существовало единого реестра косметики, и контроль за качеством оставался ограниченным. Это позволяло поставлять на полки магазина товары без централизованного учета. Теперь же данные о каждом средстве будут храниться в государственной базе, что обеспечит лучший надзор за соответствием стандартам.
Производители, которые стремятся к выходу на рынок ЕС, получат преимущество, ведь продукция будет сразу стандартизирована по нормам Евросоюза.
Руководитель ГП "Электронное здоровье" Александр Емец отметил: "Это шаг к прозрачному и безопасному рынку косметики".
Введение системы повысит уровень доверия покупателей и поможет развитию украинских брендов. В то же время для бизнеса это будет означать новые правила и дополнительные расходы.
В целом реестр изменит правила игры на рынке, усилит ответственность производителей и даст государству больше инструментов контроля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль