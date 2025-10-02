УКР
Кожен косметичний засіб в Україні внесуть у нову електронну систему

в Україні створять електронну базу косметики

Кожен косметичний засіб в Україні перепишуть і занесуть у нову електронну систему.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виробники та імпортери зобов’язані будуть вносити повну інформацію про креми, шампуні, помади та інші товари в спеціальну базу ще до їхнього продажу, заявив керівник ДП "Електронне здоров’я" Олександр Ємець.

Такий крок є вимогою Євросоюзу та покликаний зробити ринок української косметики прозорим та безпечним. Іншими словами - для кожного продукту створюватиметься свій "електронний паспорт".

Раніше в Україні не існувало єдиного реєстру косметики, і контроль за якістю залишався обмеженим. Це дозволяло постачати на полиці магазину товари без централізованого обліку. Тепер же дані про кожен засіб зберігатимуться у державній базі, що забезпечить кращий нагляд за відповідністю стандартам.

Виробники, які прагнуть виходу на ринок ЄС, отримають перевагу, адже продукція буде одразу стандартизована за нормами Євросоюзу.

Керівник ДП "Електронне здоров’я" Олександр Ємець наголосив: "Це крок до прозорого та безпечного ринку косметики".

Запровадження системи підвищить рівень довіри покупців та допоможе розвитку українських брендів. Водночас для бізнесу це означатиме нові правила і додаткові витрати.

Загалом реєстр змінить правила гри на ринку, посилить відповідальність виробників і дасть державі більше інструментів контролю.

