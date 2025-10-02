Кожен косметичний засіб в Україні внесуть у нову електронну систему

Кожен косметичний засіб в Україні перепишуть і занесуть у нову електронну систему.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виробники та імпортери зобов’язані будуть вносити повну інформацію про креми, шампуні, помади та інші товари в спеціальну базу ще до їхнього продажу, заявив керівник ДП "Електронне здоров’я" Олександр Ємець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери ЄС не погодили виділення Україні 140 млрд євро з російських активів, - FT

Такий крок є вимогою Євросоюзу та покликаний зробити ринок української косметики прозорим та безпечним. Іншими словами - для кожного продукту створюватиметься свій "електронний паспорт".

Раніше в Україні не існувало єдиного реєстру косметики, і контроль за якістю залишався обмеженим. Це дозволяло постачати на полиці магазину товари без централізованого обліку. Тепер же дані про кожен засіб зберігатимуться у державній базі, що забезпечить кращий нагляд за відповідністю стандартам.

Виробники, які прагнуть виходу на ринок ЄС, отримають перевагу, адже продукція буде одразу стандартизована за нормами Євросоюзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Програму "Національний кешбек" варто обмежити товарами, які конкурують із імпортом, – Підласа

Керівник ДП "Електронне здоров’я" Олександр Ємець наголосив: "Це крок до прозорого та безпечного ринку косметики".

Запровадження системи підвищить рівень довіри покупців та допоможе розвитку українських брендів. Водночас для бізнесу це означатиме нові правила і додаткові витрати.

Загалом реєстр змінить правила гри на ринку, посилить відповідальність виробників і дасть державі більше інструментів контролю.

Також читайте: Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн, Коштою та Фредеріксен: обговорили підтримку євроінтеграції України

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!