Офис генпрокурора завершил расследование в отношении Чемезова и Гинера за содействие вооруженной агрессии России

Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования в отношении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, и его сообщника, кремлевского олигарха Евгения Гинера.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, их обвиняют в пособничестве в попытках изменения государственной границы Украины, нарушении Конституции и оправдании вооруженной агрессии России.

Следствие установило, что в 2019 году обвиняемые способствовали реализации плана РФ по контролю над Крымом в энергетической сфере. Они обеспечили строительство и запуск Балаклавской и Таврической ТЭС, электроэнергия которых использовалась для нужд воинских частей, задействованных в агрессии против Украины.

Также они организовали включение другого предприятия в систему закупок "Ростеха", что позволило производить боеприпасы и поставлять оборудование для их изготовления. Это гарантировало бесперебойные поставки боеприпасов подразделениям РФ с 2022 года по настоящее время.

В 2023 году один из обвиняемых публично отчитывался премьер-министру РФ о деятельности "Ростеха" на официальном канале правительства в YouTube, оправдывая вооруженную агрессию против Украины.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение проводили сотрудники ГБР.

