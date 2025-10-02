Офис генпрокурора завершил расследование в отношении Чемезова и Гинера за содействие вооруженной агрессии России
Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования в отношении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, и его сообщника, кремлевского олигарха Евгения Гинера.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, их обвиняют в пособничестве в попытках изменения государственной границы Украины, нарушении Конституции и оправдании вооруженной агрессии России.
Следствие установило, что в 2019 году обвиняемые способствовали реализации плана РФ по контролю над Крымом в энергетической сфере. Они обеспечили строительство и запуск Балаклавской и Таврической ТЭС, электроэнергия которых использовалась для нужд воинских частей, задействованных в агрессии против Украины.
Также они организовали включение другого предприятия в систему закупок "Ростеха", что позволило производить боеприпасы и поставлять оборудование для их изготовления. Это гарантировало бесперебойные поставки боеприпасов подразделениям РФ с 2022 года по настоящее время.
В 2023 году один из обвиняемых публично отчитывался премьер-министру РФ о деятельности "Ростеха" на официальном канале правительства в YouTube, оправдывая вооруженную агрессию против Украины.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение проводили сотрудники ГБР.
