Офіс генпрокурора завершив розслідування щодо Чемєзова та Гінера за сприяння збройній агресії Росії
Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування щодо гендиректора російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, та його спільника, кремлівського олігарха Євгена Гінера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, їх обвинувачують у пособництві в спробах зміни державного кордону України, порушенні Конституції та виправдовуванні збройної агресії Росії.
Слідство встановило, що у 2019 році обвинувачені сприяли реалізації плану РФ щодо контролю над Кримом в енергетичній сфері. Вони забезпечили будівництво та запуск Балаклавської та Таврійської ТЕС, електроенергія яких використовувалася для потреб військових частин, задіяних в агресії проти України.
Також вони організували включення іншого підприємства до системи закупівель "Ростеху", що дозволило виробляти боєприпаси та постачати обладнання для їх виготовлення. Це гарантувало безперебійні поставки боєприпасів підрозділам РФ з 2022 року по теперішній час.
У 2023 році один з обвинувачених публічно звітував прем’єр-міністру РФ про діяльність "Ростеху" на офіційному каналі уряду в YouTube, виправдовуючи збройну агресію проти України.
Досудове розслідування та оперативний супровід проводили співробітники ДБР.
Про розпродаж гончаруком і його **********, медичних масок перед Ковід19, з Держрезерву ??…..