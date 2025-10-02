После двухмесячной паузы Россия, вероятно, возобновила импорт оружия из КНДР
РФ, вероятно, возобновила поставки оружия из КНДР после двухмесячного перерыва. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков Planet Labs, который провел аналитический портал NK Pro.
Российское грузовое судно Lady R, против которого были введены санкции за участие в незаконной торговле оружием с Северной Кореей, на этой неделе впервые за два месяца появилось в северо-восточном порту КНДР. Вероятно, оно готовилось к новым поставкам оружия.
По данным NK Pro, судно доставило контейнеры в порт Расон в среду. Ранее оно находилось в российском порту Восточный с 24 по 26 сентября, готовясь к рейсу.
В четверг судно может переместиться к соседнему пирсу в Расоне, чтобы забрать контейнеры, которые накапливались там с середины сентября.
Точное содержимое контейнеров, которые Россия забирает с августа 2023 года, остается неизвестным. Однако обе страны могут осуществлять торговлю оружием через трансграничное железнодорожное сообщение.
Долгое хранение контейнеров на причале без срочной доставки может свидетельствовать, что они часто пустые или используются в качестве прикрытия.
Ранее мы писали о том, что в России на производстве ударных дронов работают около 20 тысяч граждан Северной Кореи. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова в интервью"Укринформу", эти рабочие задействованы на заводах в Татарстане и Елабуге, где изготавливают беспилотники "Герань".
