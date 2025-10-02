Після двомісячної паузи Росія, ймовірно, відновила імпорт зброї з КНДР

РФ, ймовірно, відновила постачання зброї з КНДР після двомісячної перерви. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить аналіз супутникових знімків Planet Labs, який провів аналітичний портал NK Pro.

Російське вантажне судно Lady R, проти якого були введені санкції за участь в незаконній торгівлі зброєю з Північною Кореєю, цього тижня вперше за два місяці з’явилося в північно-східному порту КНДР. Ймовірно, воно готувалося до нових постачань зброї.

За даними NK Pro, судно доставило контейнери у порт Расон у середу. Раніше воно перебувало в російському порту Східний з 24 по 26 вересня, готуючись до рейсу.

У четвер судно може переміститися до сусіднього пірсу в Расоні, щоб забрати контейнери, які накопичувалися там з середини вересня.

Точний вміст контейнерів, які Росія забирає з серпня 2023 року, залишається невідомим. Однак обидві країни можуть здійснювати торгівлю зброєю через транскордонне залізничне сполучення.

Довге зберігання контейнерів на причалі без термінової доставки може свідчити, що вони часто порожні або використовуються як прикриття.

Раніше ми писали про те, що у Росії на виробництві ударних дронів працюють близько 20 тисяч громадян Північної Кореї. За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтервʼю "Укрінформу", ці робітники задіяні на заводах у Татарстані та Єлабузі, де виготовляють безпілотники "Герань".