1 190 9
Послы ЕС не согласовали 19-й пакет санкций против России, - СМИ
На заседании 3 октября послы Европейского Союза не пришли к согласию относительно 19-го пакета санкций против России. Однако дипломаты достигли значительного прогресса в переговорах.
Об этом на условиях анонимности рассказал "Суспільному" топ-дипломат ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам представителя ЕС, работа над пакетом санкций будет продолжаться на следующей неделе.
Сейчас детали относительно возможных мер и ограничений не обнародованы.
Напомним, что на заседании послов ЕС 26 сентября Словакия выразила предостережение относительно принятия 19-го пакета санкций против России.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подумаєш, параша підвищує ставки і готова йти на ескалацію навіть проти НАТО, а не тільки проти України. Подумаєш, що параша вже погрожує катастрофами на атомних. Хіба це привід задуматись ЄС ? Та пофіг , навіщо путіна злити санкціями