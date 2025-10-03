РУС
Послы ЕС не согласовали 19-й пакет санкций против России, - СМИ

Санкции против РФ

На заседании 3 октября послы Европейского Союза не пришли к согласию относительно 19-го пакета санкций против России. Однако дипломаты достигли значительного прогресса в переговорах.

Об этом на условиях анонимности рассказал "Суспільному" топ-дипломат ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам представителя ЕС, работа над пакетом санкций будет продолжаться на следующей неделе.

Сейчас детали относительно возможных мер и ограничений не обнародованы.

Напомним, что на заседании послов ЕС 26 сентября Словакия выразила предостережение относительно принятия 19-го пакета санкций против России.

Читайте также: ЕС может пойти на уступки Австрии, чтобы одобрить 19-й пакет санкций против РФ, - FT

россия (97505) санкции (11898) Евросоюз (17664)
та понятно, що мад'яри за *****...
03.10.2025 20:00 Ответить
Дайте нам по ракети на 1000-2000км, Україна сама накладе куди треба.
03.10.2025 20:01 Ответить
НІЧТОЖЕСТВА
03.10.2025 20:09 Ответить
Над ким там ще дрони не літали? Пуйло йде до вас.
03.10.2025 20:24 Ответить
💩🙊🙊💩💩
03.10.2025 20:26 Ответить
кто бы сомневался
03.10.2025 20:27 Ответить
Які молодці!
03.10.2025 20:40 Ответить
якщо б були посли ЄС.ТО ОБОВ'ЯЗКОВО ПОГОДИЛИ Б...АЛЕ ОСКІЛЬКИ ПОЗБИРАЛИСЯ ЛИЦЕМІРНІ ПРОРАШИСТСЬКІ ХОЛУЇ .ТО Й НІЧОГО НЕ ПОГОДИЛИ...
03.10.2025 20:47 Ответить
Передбачувано. Було б дивно якби погодили.

Подумаєш, параша підвищує ставки і готова йти на ескалацію навіть проти НАТО, а не тільки проти України. Подумаєш, що параша вже погрожує катастрофами на атомних. Хіба це привід задуматись ЄС ? Та пофіг , навіщо путіна злити санкціями
03.10.2025 20:47 Ответить
 
 