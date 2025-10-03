Послы ЕС не согласовали 19-й пакет санкций против России, - СМИ

На заседании 3 октября послы Европейского Союза не пришли к согласию относительно 19-го пакета санкций против России. Однако дипломаты достигли значительного прогресса в переговорах.

Об этом на условиях анонимности рассказал "Суспільному" топ-дипломат ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам представителя ЕС, работа над пакетом санкций будет продолжаться на следующей неделе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сейчас детали относительно возможных мер и ограничений не обнародованы.

Напомним, что на заседании послов ЕС 26 сентября Словакия выразила предостережение относительно принятия 19-го пакета санкций против России.

Читайте также: ЕС может пойти на уступки Австрии, чтобы одобрить 19-й пакет санкций против РФ, - FT