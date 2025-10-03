Посли ЄС не погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
На засіданні 3 жовтня посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії. Однак дипломати досягли значного прогресу у перемовинах.
Про це на умовах анонімності розповів "Суспільному" топдипломат ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами представника ЄС, робота над пакетом санкцій триватиме наступного тижня.
Наразі деталі щодо можливих заходів та обмежень не оприлюднені.
Нагадаємо, що на засіданні послів ЄС 26 вересня Словаччина висловила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.
