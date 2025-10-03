Посли ЄС не погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

На засіданні 3 жовтня посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії. Однак дипломати досягли значного прогресу у перемовинах.

Про це на умовах анонімності розповів "Суспільному" топдипломат ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами представника ЄС, робота над пакетом санкцій триватиме наступного тижня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наразі деталі щодо можливих заходів та обмежень не оприлюднені.

Нагадаємо, що на засіданні послів ЄС 26 вересня Словаччина висловила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Читайте також: ЄС може піти на поступки Австрії, щоб схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, - FT