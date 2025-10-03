УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
811 6

Посли ЄС не погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Санкції проти РФ

На засіданні 3 жовтня посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії. Однак дипломати досягли значного прогресу у перемовинах.

Про це на умовах анонімності розповів "Суспільному" топдипломат ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами представника ЄС, робота над пакетом санкцій триватиме наступного тижня.

Наразі деталі щодо можливих заходів та обмежень не оприлюднені.

Нагадаємо, що на засіданні послів ЄС 26 вересня Словаччина висловила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Читайте також: ЄС може піти на поступки Австрії, щоб схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, - FT

росія (68181) санкції (12794) Євросоюз (14251)
та понятно, що мад'яри за *****...
показати весь коментар
03.10.2025 20:00 Відповісти
Дайте нам по ракети на 1000-2000км, Україна сама накладе куди треба.
показати весь коментар
03.10.2025 20:01 Відповісти
НІЧТОЖЕСТВА
показати весь коментар
03.10.2025 20:09 Відповісти
Над ким там ще дрони не літали? Пуйло йде до вас.
показати весь коментар
03.10.2025 20:24 Відповісти
💩🙊🙊💩💩
показати весь коментар
03.10.2025 20:26 Відповісти
кто бы сомневался
показати весь коментар
03.10.2025 20:27 Відповісти
 
 