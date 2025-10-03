Российские ДРГ проникли в Ямполь, но были уничтожены украинскими военными, - 11 корпус

Российские диверсионные группы смогли проникнуть в поселок Ямполь на Донетчине, однако были уничтожены украинскими защитниками. По состоянию на 3 октября поселок под полным контролем ВСУ.

Об этом в телеэфире рассказал представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас такая ситуация была, когда противник с помощью ДРГ находился в населенном пункте Ямполь. Сейчас ситуация стабильная, противник уничтожен. Однако он продолжает попытки каким-то образом закрепиться в этом населенном пункте",- сказал Запорожец.

По словам спикера, российские войска активно пытаются использовать зеленые насаждения и самодельные переправы для прохождения украинских позиций.

"Противник использует зеленые насаждения и то, что мы не можем лучше отслеживать движение противника. Он пользуется именно этим периодом, особенно ночью, и пытается двигаться и инфильтроваться в наши боевые порядки", - рассказал Запорожец.

Спикер добавил, что оккупанты на этом направлении активно используют переправы через реки, построенные собственноручно из поваленных деревьев.

"Главное - не дать противнику накапливаться в критической для нас массе, для того, чтобы он не смог проводить штурмы", - сказал Запорожец.

Также он рассказал, что за сентябрь силами 11-го корпуса было обезврежено две с половиной тысячи российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Ямполь на Донетчине находится под контролем Сил обороны Украины. Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя обнаруживаются и обезвреживаются украинскими защитниками.

