Російські ДРГ проникли в Ямпіль, але були знищені українськими військовими, - 11 корпус
Російські диверсійні групи змогли проникнути у селище Ямпіль на Донеччині, однак були знищені українськими захисниками. Станом на 3 жовтня селище під повним контролем ЗСУ.
Про це в телеефірі розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі така ситуація була, коли противник за допомогою ДРГ перебував в населеному пункті Ямпіль. Наразі ситуація стабільна, противник знищений. Однак він продовжує спроби і намагання якимось чином закріпитись, в цьому населеному пункті",- сказав Запорожець.
За словами речника, російські війська активно намагаються використовувати зелені насадження та саморобні переправи для проходження українських позицій.
"Противник використовує зелені насадження і те що ми не можемо краще відслідковувати рух противника. Він користується саме цим періодом, особливо вночі, і намагається рухатись і інфільтруватись в наші бойові порядки",- розповів Запорожець.
Речник додав, що окупанти на цьому напрямку активно використовують переправи через річки збудовані власноруч з повалених дерев.
"Головне не дати противнику накопичуватись в критичній для нас масі, для того, щоб він не зміг проводити штурми", - сказав Запорожець.
Також він розповів, що за вересень силами 11 корпусу було знешкоджено дві з половиною тисячі російських окупантів.
Раніше повідомлялося, що населений пункт Ямпіль Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, вчасно виявляються та знешкоджуються українськими захисниками.
