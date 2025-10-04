Группа G7+ провела экстренное заседание из-за ударов РФ по украинской энергетике

Группа G7+ провела срочное заседание из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, по инициативе Министерства энергетики сопредседатели Координационной группы G7+ - Министерство энергетики и природных ресурсов Канады и Европейская Комиссия - в ответ на массированный ночной удар России созвали срочное заседание Группы по поддержке украинского энергетического сектора.

"Во время встречи украинская сторона подробно проинформировала международных партнеров о последствиях атаки, которая была направлена, в частности, на объекты нефтегазового комплекса", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие более 100 представителей разных стран и международных организаций, среди которых США, Канада, Германия, Нидерланды, Франция, Еврокомиссия, ПРООН, ЕИБ, ЕБРР, Секретариат Энергетического Сообщества и других партнеров.

Также отмечается, что заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказал партнерам о варварской атаке россиян на объекты гражданской инфраструктуры.

"Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период. Россияне не отказались от намерений погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона", - подчеркнул он.

По его словам, на протяжении более трех с половиной лет полномасштабной вооруженной агрессии РФ международные партнеры Украины оказывали значительную поддержку украинскому энергетическому сектору. Благодаря полученному оборудованию и финансовой помощи удалось успешно пройти три предыдущие военные зимы и оперативно проводить необходимые ремонты.

Отмечается, что с усилением российских атак растет потребность в мобилизации поддержки международных партнеров с использованием инструментов, которые уже доказали свою эффективность и могут оказать поддержку в кратчайшие сроки.

В связи с этим он проинформировал партнеров о первоочередных потребностях для быстрого восстановления поврежденных объектов. Речь идет в первую очередь о системах физической и противовоздушной защиты, потребности в закупке дополнительных объемов газа, и энергетическое оборудование для восстановления и ремонтов.

Андарак выразил надежду в продолжении поддержки партнеров, усиление санкционного давления на РФ и поблагодарил партнеров за их донорские взносы.

Представители G7+, в свою очередь, заверили Украину в дальнейшей поддержке и договорились провести дополнительную встречу в ближайшее время для координации дальнейших совместных действий.

Координационная группа по вопросам энергетики G7+ в Украине была создана в ноябре 2022 года для координации и мобилизации доноров в помощи Украине, в частности восстановлении и защите ее энергетической инфраструктуры. Членами этой группы являются: Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз, Energy Секретариат Общины, Группа Всемирного банка, ЕБРР, ПРООН.

