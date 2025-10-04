Група G7+ провела термінове засідання через удари РФ по українській енергетиці

Група G7+ провела термінове засідання через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Як зазначається, за ініціативи Міністерства енергетики співголови Координаційної групи G7+ - Міністерство енергетики та природних ресурсів Канади та Європейська Комісія - у відповідь на масований нічний удар Росії скликали термінове засідання Групи з підтримки українського енергетичного сектору.

"Під час зустрічі українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу", - йдеться у повідомленні.

У засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та інших партнерів.

Також зазначається, що заступник міністра енергетики Роман Андарак розповів партнерам про варварську атаку росіян на об'єкти цивільної інфраструктури.

"Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву напередодні нового опалювального сезону", - наголосив він.

За його словами, упродовж понад трьох з половиною років повномасштабної збройної агресії РФ міжнародні партнери України надавали значну підтримку українському енергетичному сектору. Завдяки отриманому обладнанню та фінансовій допомозі вдалося успішно пройти три попередні воєнні зими та оперативно проводити необхідні ремонти.

Наголошується, що з посиленням російських атак зростає потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів з використанням інструментів, які вже довели свою ефективність та можуть надати підтримку у найкоротші строки.

У зв'язку з цим він поінформував партнерів про першочергові потреби для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Йдеться у першу чергу про системи фізичного та протиповітряного захисту, потреби у закупівлі додаткових обсягів газу, та енергетичне обладнання для відновлення та ремонтів.

Андарак висловив сподівання у продовженні підтримки партнерів, посилення санкційного тиску на РФ та подякував партнерам за їхні донорські внески.

Представники G7+, у свою чергу, запевнили Україну в подальшій підтримці та домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

Довідково

Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Energy Секретаріат Громади, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН.

