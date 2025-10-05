На Сумщине ведутся работы по восстановлению подачи электричества после российских обстрелов, - Свириденко
В воскресенье, 5 октября, глава урдяу Юлия Свириденко посетила Сумскую область.
Об этом она сообщила в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Провела совещание для координации действий Минэнерго, Минразвития, ГСЧС, НКРЭКУ, ОГТСУ, Нафтогаза, Сумской ОГА. Задача - как можно быстрее заживить громады после российских атак. Координация и контроль процесса возложены на Министерство энергетики. Свет и газ. Обеспечиваем все необходимое оборудование из резервов для быстрой замены поврежденной инфраструктуры и подключения домов людей", - рассказала премьер.
Также она рассказала, что Минцифры работает вместе с мобильными операторами над стабилизацией связи, первые результаты ожидаются уже в ближайшие часы.
Кроме этого, в области развернуты и работают Пункты несокрушимости.
"Также осмотрели место вчерашнего удара по пассажирскому поезду в Шостке.
Мои соболезнования семье погибшего во время этой атаки. Разрушения уже ликвидируют. Спасибо железнодорожникам за их стойкость. Команда Укрзализныци обновляет маршруты движения во избежание опасных прифронтовых районов", - добавила Свириденко.
Напомним, что днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы в результате атаки на железнодорожный вокзал.
