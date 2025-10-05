На Сумщині ведуться роботи з відновлення подачі електрики після російських обстрілів, - Свириденко
У неділю, 5 жовтня, глава урдяу Юлія Свириденко відвідала Сумську область.
Про це вона повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Провела нараду для координації дій Міненерго, Мінрозвитку, ДСНС, НКРЕКП, ОГТСУ, Нафтогазу, Сумської ОВА. Задача — якомога швидше заживити громади після російських атак. Координація і контроль процесу покладені на Міністерство енергетики. Світло та газ. Забезпечуємо все необхідне обладнання з резервів для швидкої заміни пошкодженої інфраструктури та підключення домівок людей", - розповіла прем'єрка.
Також вона розповіла, що Мінцифри працює разом із мобільними операторами над стабілізацією зв’язку, перші результати очікуються вже найближчими годинами.
Окрім цього, в області розгорнуті й працюють Пункти незламності.
"Також оглянули місце вчорашнього удару по пасажирському потягу у Шостці.
Мої співчуття родині загиблого під час цієї атаки. Руйнування вже ліквідовують. Дякую залізничникам за їхню і стійкість. Команда Укрзалізниці оновлює маршрути руху для уникнення небезпечних прифронтових районів", - додала Свириденко.
Нагадаємо, що вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок своєї робити за 4 роки, час надати її результати, з 2019 року, у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців???
Чому взагалі все це стало можливо, знаючи ще з 2014 року, що йде війна з рф!?
Читаючи ось такі заголовки, русня лише тішиться та долоні потерає з недолугості, зрадливості, пофігізму на все. навіть на майбутнє України!
Тому й тим кому зараз 18-22 їдуть за кордон!