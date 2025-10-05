На Сумщині ведуться роботи з відновлення подачі електрики після російських обстрілів, - Свириденко

У неділю, 5 жовтня, глава урдяу Юлія Свириденко відвідала Сумську область.

"Провела нараду для координації дій Міненерго, Мінрозвитку, ДСНС, НКРЕКП, ОГТСУ, Нафтогазу, Сумської ОВА. Задача — якомога швидше заживити громади після російських атак. Координація і контроль процесу покладені на Міністерство енергетики. Світло та газ. Забезпечуємо все необхідне обладнання з резервів для швидкої заміни пошкодженої інфраструктури та підключення домівок людей", - розповіла прем'єрка.

Також вона розповіла, що Мінцифри працює разом із мобільними операторами над стабілізацією зв’язку, перші результати очікуються вже найближчими годинами.

Окрім цього, в області розгорнуті й працюють Пункти незламності.

"Також оглянули місце вчорашнього удару по пасажирському потягу у Шостці.

Мої співчуття родині загиблого під час цієї атаки. Руйнування вже ліквідовують. Дякую залізничникам за їхню і стійкість. Команда Укрзалізниці оновлює маршрути руху для уникнення небезпечних прифронтових районів", - додала Свириденко.

Нагадаємо, що вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.

