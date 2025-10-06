В США растут сомнения относительно психического состояния Трампа, - The Guardian

Последние недели поведение президента США Дональда Трампа все больше вызывает беспокойство как внутри страны, так и за ее пределами. Его посты в соцсетях, использование фейковых видео и противоречивые заявления подпитывают дискуссию относительно ментального состояния главы Белого дома.

На прошлой неделе, на фоне угрозы частичного "шатдауна" правительства, Трамп распространил в Truth Social видео, созданное искусственным интеллектом. В нем лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса изобразили в сомбреро и с преувеличенными усами под музыку мариачи.

Латиноамериканские организации расценили это как "расистский" и "опасный" выпад, но в ответ президент распространил новое видео, где сам предстает в сомбреро и играет на гитаре под песню Джеффриса.

Еще одно распространенное им видео рекламировало вымышленные "медицинские больницы" и "карточки медицинских коек". Искусственно созданный аватар Трампа обещал американцам доступ к "новым больницам с лучшими врачами и современными технологиями". На самом деле этот сюжет базировался на теории заговора о "скрытых целебных устройствах". Пост быстро удалили, но он оставил ряд вопросов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ограничилась комментарием: "Президент имеет право делиться в соцсетях тем, что считает нужным".

Между тем публичные выступления Трампа также вызывают споры. В недавней речи он без доказательств заявил, что популярный препарат "Тайленол" может вызывать аутизм, если его принимать во время беременности, и говорил об "определенных элементах гениальности", которые якобы передаются детям. Во время объявления 13 грантов на исследование аутизма президент несколько раз сбивался на непонятные фразы.

Ошибки случаются и в международных комментариях. Так, во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп перепутал Албанию с Арменией, комментируя мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Ту же ошибку он повторил в прямом эфире Fox News.

Не менее странной оказалась его реакция на трагические события. Сообщив о стрельбе в мормонской церкви в Мичигане, он почти сразу переключился на посты о 24-каратном золоте в Овальном кабинете и новых правилах НФЛ, так и не вернувшись к теме трагедии.

Особую критику вызвало выступление Трампа перед высшим военным командованием в Вирджинии. Президент выглядел изможденным, восхвалял собственные действия, включая бомбардировку Ирана, и призвал офицеров "осторожно спускаться по лестнице", сравнивая себя с предыдущими лидерами. Он также заявил, что опасные американские города можно использовать как "учебные полигоны для армии".

Генерал в отставке Барри Маккефри резко оценил это выступление: "Это одно из самых странных и тревожных выступлений, которые я слышал в своей карьере".

Беспокойство прозвучало и в Конгрессе. Конгрессвумен Мадлен Дин заявила на встрече со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном: "Президент не в себе. Он болен". На что Джонсон ответил: "Многие люди на вашей стороне тоже".