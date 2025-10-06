РУС
Новости
3 840 24

В США растут сомнения относительно психического состояния Трампа, - The Guardian

Трамп выступил на Генассамблее ООН

Последние недели поведение президента США Дональда Трампа все больше вызывает беспокойство как внутри страны, так и за ее пределами. Его посты в соцсетях, использование фейковых видео и противоречивые заявления подпитывают дискуссию относительно ментального состояния главы Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

На прошлой неделе, на фоне угрозы частичного "шатдауна" правительства, Трамп распространил в Truth Social видео, созданное искусственным интеллектом. В нем лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса изобразили в сомбреро и с преувеличенными усами под музыку мариачи.

Латиноамериканские организации расценили это как "расистский" и "опасный" выпад, но в ответ президент распространил новое видео, где сам предстает в сомбреро и играет на гитаре под песню Джеффриса.

Еще одно распространенное им видео рекламировало вымышленные "медицинские больницы" и "карточки медицинских коек". Искусственно созданный аватар Трампа обещал американцам доступ к "новым больницам с лучшими врачами и современными технологиями". На самом деле этот сюжет базировался на теории заговора о "скрытых целебных устройствах". Пост быстро удалили, но он оставил ряд вопросов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ограничилась комментарием: "Президент имеет право делиться в соцсетях тем, что считает нужным".

Между тем публичные выступления Трампа также вызывают споры. В недавней речи он без доказательств заявил, что популярный препарат "Тайленол" может вызывать аутизм, если его принимать во время беременности, и говорил об "определенных элементах гениальности", которые якобы передаются детям. Во время объявления 13 грантов на исследование аутизма президент несколько раз сбивался на непонятные фразы.

Ошибки случаются и в международных комментариях. Так, во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп перепутал Албанию с Арменией, комментируя мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Ту же ошибку он повторил в прямом эфире Fox News.

Не менее странной оказалась его реакция на трагические события. Сообщив о стрельбе в мормонской церкви в Мичигане, он почти сразу переключился на посты о 24-каратном золоте в Овальном кабинете и новых правилах НФЛ, так и не вернувшись к теме трагедии.

Особую критику вызвало выступление Трампа перед высшим военным командованием в Вирджинии. Президент выглядел изможденным, восхвалял собственные действия, включая бомбардировку Ирана, и призвал офицеров "осторожно спускаться по лестнице", сравнивая себя с предыдущими лидерами. Он также заявил, что опасные американские города можно использовать как "учебные полигоны для армии".

Генерал в отставке Барри Маккефри резко оценил это выступление: "Это одно из самых странных и тревожных выступлений, которые я слышал в своей карьере".

Беспокойство прозвучало и в Конгрессе. Конгрессвумен Мадлен Дин заявила на встрече со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном: "Президент не в себе. Он болен". На что Джонсон ответил: "Многие люди на вашей стороне тоже".

Автор: 

+6
Та це ще до виборів було видно що у діда не все гарно з мозгами. А нині деменція явно прогресує. Це видно і без всяких експертів. До кінця президентства він не досягне.
06.10.2025 08:11
+5
Які ще сумніви? Трампон недієздатний. Білий дім перетворився на Білий хоспіс.
06.10.2025 08:18
+4
У США-тільки сумніви, а у всього світу ще у перші тижні його президенства-впевненість.
06.10.2025 08:18
Це не деменція, а шизофренія.
показать весь комментарий
06.10.2025 08:32
***** -його замінник ше неадекватніший
06.10.2025 08:20
Тут як сказати. Може бути синдром сталіна-хрущова. В свій час венс крив трампона вздовж та впоперек.
06.10.2025 08:35
Та в його команді хто тільки Трампа не обзивав - Рубіо казав шо таких дебілів ше треба пошукати - а потім шось на них надійшло - затемнення мабуть
06.10.2025 08:39
Це називається- кон'юнктура ринку.
06.10.2025 08:44
Ти Хайнлайна не читав? У нього є твір - "Подвійна зірка"... Там описано діяльність політичної вігури найвищого рангу ю І там звучить така фраза: "Політик - не "фігура... Політик - це команда...". Тму, яка команда буде "рулить", після того, як Трампа приберуть у божевільню, такою буде й політика... "Замінник" - фігура "несамостійна". Саме тому Трамп їйого й призначив... Він з категорії "чево изволите?". Тобто, "одобрямс брєжнєвських часів". Враховуючи те, що "трампізм" уже починає надоїдать не тільки політикам США та світовій спільноті, але й фінансово-промисловій еліті США, керувать "замінником" будуть саме вони... Просто непомітно вказувать пальцем, де поставить підпис, і давать написані тексти - для озвучування (як нашому "Блазневі", дають уже шостий рік...)
06.10.2025 08:37
Але є одна різниця. В Америці є кому рулить, а у нас Зеленьським рулить Єрмак
06.10.2025 08:43
та ти шо!))) продолжайте наблюдение ))
06.10.2025 08:20
Це не у трампона психичний розлад.Це у його виборців в США.Як і у нас в Україні.
06.10.2025 08:20
Прямо в 10-ку !!!
06.10.2025 08:35
І в Чехії, і в Польщі... Покоління Z голосує відірвавшись на хвилинку від свого самртфона!
06.10.2025 08:47
тільки побачили??
це було видно ще в 2016 році
06.10.2025 08:24
пацієнт скоріше мертвий чим живий
06.10.2025 08:29
!!!!!!!!!!!!
06.10.2025 08:33
Кінь- красивіший за "Абрамс"!
Перевести армію на коней! Д.Трумп.
06.10.2025 08:33
Tens of millions of Americans will love Donald Trump no matter what he says or does - they can actually understand him as their vocabulary is about the same size as his, they view the world in the same way as he does and, above all, Donald Trump understands the critical importance for people to hate someone and blame them for all the misery in our lives and that the object of this hate does not have to do anything with our misery, they just need to look, talk or behave differently from us. People love leaders who let them hate and help them hate by showing easy targets who cannot fend for themselves.
06.10.2025 08:35
И тебя вылечат...
06.10.2025 08:44
06.10.2025 08:46
Тобто, коли говорив, що не трела було починати Україні війну проти московії, не продавав зброю, то був здоровий, а тепер всьо, хворий став?
06.10.2025 08:45
Не подобається мені особисто сам Трамп. Але я зрозуміла чому його обрали, за які ідеї, частину яких поділяю. Ліваки , оті всі рухи за чорних, фрі палестайн, мусульмани , геї, транси, оце все дуже швидко розмиває фундацію самих штатів. Чудова країна може припинити своє існування через галасливих ідіотів.
06.10.2025 08:49
 
 