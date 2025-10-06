У США зростають сумніви щодо психічного стану Трампа, - The Guardian

Останні тижні поведінка президента США Дональда Трампа все більше викликає занепокоєння як усередині країни, так і за її межами. Його пости у соцмережах, використання фейкових відео та суперечливі заяви підживлюють дискусію щодо ментального стану глави Білого дому.

Минулого тижня, на тлі загрози часткового "шатдауну" уряду, Трамп поширив у Truth Social відео, створене штучним інтелектом. У ньому лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса зобразили у сомбреро та з перебільшеними вусами під музику маріачі.

Латиноамериканські організації розцінили це як "расистський" і "небезпечний" випад, але у відповідь президент поширив нове відео, де сам постає у сомбреро й грає на гітарі під пісню Джеффріса.

Ще одне поширене ним відео рекламувало вигадані "медичні лікарні" й "картки медичних ліжок". Штучно створений аватар Трампа обіцяв американцям доступ до "нових лікарень із найкращими лікарями та сучасними технологіями". Насправді цей сюжет базувався на теорії змови про "приховані цілющі пристрої". Пост швидко видалили, але він залишив низку запитань.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт обмежилася коментарем: "Президент має право ділитися у соцмережах тим, що вважає за потрібне".

Тим часом публічні виступи Трампа також викликають суперечки. У нещодавній промові він без доказів заявив, що популярний препарат "Тайленол" може спричиняти аутизм, якщо його приймати під час вагітності, та говорив про "певні елементи геніальності", які нібито передаються дітям. Під час оголошення 13 грантів на дослідження аутизму президент кілька разів збивався на незрозумілі фрази.

Помилки трапляються й у міжнародних коментарях. Так, під час зустрічі з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером Трамп переплутав Албанію з Вірменією, коментуючи мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Ту ж помилку він повторив у прямому ефірі Fox News.

Не менш дивною виявилася його реакція на трагічні події. Повідомивши про стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, він майже відразу переключився на пости про 24-каратне золото в Овальному кабінеті та нові правила НФЛ, так і не повернувшись до теми трагедії.

Особливу критику викликав виступ Трампа перед вищим військовим командуванням у Вірджинії. Президент виглядав виснаженим, вихваляв власні дії, включно з бомбардуванням Ірану, і закликав офіцерів "обережно спускатися сходами", порівнюючи себе з попередніми лідерами. Він також заявив, що небезпечні американські міста можна використовувати як "навчальні полігони для армії".

Генерал у відставці Баррі Маккефрі різко оцінив цей виступ: "Це один із найдивніших і найтривожніших виступів, які я чув у своїй кар’єрі".

Занепокоєння пролунало і в Конгресі. Конгресвумен Мадлен Дін заявила на зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном: "Президент не в собі. Він хворий". На що Джонсон відповів: "Багато людей на вашому боці теж".