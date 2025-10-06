УКР
Новини Заяви Трампа
6 977 42

У США зростають сумніви щодо психічного стану Трампа, - The Guardian

Трамп виступив на Генасамблеї ООН

Останні тижні поведінка президента США Дональда Трампа все більше викликає занепокоєння як усередині країни, так і за її межами. Його пости у соцмережах, використання фейкових відео та суперечливі заяви підживлюють дискусію щодо ментального стану глави Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Минулого тижня, на тлі загрози часткового "шатдауну" уряду, Трамп поширив у Truth Social відео, створене штучним інтелектом. У ньому лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса зобразили у сомбреро та з перебільшеними вусами під музику маріачі.

Латиноамериканські організації розцінили це як "расистський" і "небезпечний" випад, але у відповідь президент поширив нове відео, де сам постає у сомбреро й грає на гітарі під пісню Джеффріса.

Ще одне поширене ним відео рекламувало вигадані "медичні лікарні" й "картки медичних ліжок". Штучно створений аватар Трампа обіцяв американцям доступ до "нових лікарень із найкращими лікарями та сучасними технологіями". Насправді цей сюжет базувався на теорії змови про "приховані цілющі пристрої". Пост швидко видалили, але він залишив низку запитань.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт обмежилася коментарем: "Президент має право ділитися у соцмережах тим, що вважає за потрібне".

Тим часом публічні виступи Трампа також викликають суперечки. У нещодавній промові він без доказів заявив, що популярний препарат "Тайленол" може спричиняти аутизм, якщо його приймати під час вагітності, та говорив про "певні елементи геніальності", які нібито передаються дітям. Під час оголошення 13 грантів на дослідження аутизму президент кілька разів збивався на незрозумілі фрази.

Помилки трапляються й у міжнародних коментарях. Так, під час зустрічі з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером Трамп переплутав Албанію з Вірменією, коментуючи мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Ту ж помилку він повторив у прямому ефірі Fox News.

Не менш дивною виявилася його реакція на трагічні події. Повідомивши про стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, він майже відразу переключився на пости про 24-каратне золото в Овальному кабінеті та нові правила НФЛ, так і не повернувшись до теми трагедії.

Особливу критику викликав виступ Трампа перед вищим військовим командуванням у Вірджинії. Президент виглядав виснаженим, вихваляв власні дії, включно з бомбардуванням Ірану, і закликав офіцерів "обережно спускатися сходами", порівнюючи себе з попередніми лідерами. Він також заявив, що небезпечні американські міста можна використовувати як "навчальні полігони для армії".

Генерал у відставці Баррі Маккефрі різко оцінив цей виступ: "Це один із найдивніших і найтривожніших виступів, які я чув у своїй кар’єрі".

Занепокоєння пролунало і в Конгресі. Конгресвумен Мадлен Дін заявила на зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном: "Президент не в собі. Він хворий". На що Джонсон відповів: "Багато людей на вашому боці теж".

+23
Та це ще до виборів було видно що у діда не все гарно з мозгами. А нині деменція явно прогресує. Це видно і без всяких експертів. До кінця президентства він не досягне.
показати весь коментар
06.10.2025 08:11 Відповісти
+16
Які ще сумніви? Трампон недієздатний. Білий дім перетворився на Білий хоспіс.
показати весь коментар
06.10.2025 08:18 Відповісти
+16
Це не у трампона психичний розлад.Це у його виборців в США.Як і у нас в Україні.
показати весь коментар
06.10.2025 08:20 Відповісти
Та це ще до виборів було видно що у діда не все гарно з мозгами. А нині деменція явно прогресує. Це видно і без всяких експертів. До кінця президентства він не досягне.
показати весь коментар
06.10.2025 08:11 Відповісти
Це не деменція, а шизофренія.
показати весь коментар
06.10.2025 08:32 Відповісти
Які ще сумніви? Трампон недієздатний. Білий дім перетворився на Білий хоспіс.
показати весь коментар
06.10.2025 08:18 Відповісти
У США-тільки сумніви, а у всього світу ще у перші тижні його президенства-впевненість.
показати весь коментар
06.10.2025 08:18 Відповісти
***** -його замінник ше неадекватніший
показати весь коментар
06.10.2025 08:20 Відповісти
Тут як сказати. Може бути синдром сталіна-хрущова. В свій час венс крив трампона вздовж та впоперек.
показати весь коментар
06.10.2025 08:35 Відповісти
Та в його команді хто тільки Трампа не обзивав - Рубіо казав шо таких дебілів ше треба пошукати - а потім шось на них надійшло - затемнення мабуть
показати весь коментар
06.10.2025 08:39 Відповісти
Це називається- кон'юнктура ринку.
показати весь коментар
06.10.2025 08:44 Відповісти
Ти Хайнлайна не читав? У нього є твір - "Подвійна зірка"... Там описано діяльність політичної вігури найвищого рангу ю І там звучить така фраза: "Політик - не "фігура... Політик - це команда...". Тму, яка команда буде "рулить", після того, як Трампа приберуть у божевільню, такою буде й політика... "Замінник" - фігура "несамостійна". Саме тому Трамп їйого й призначив... Він з категорії "чево изволите?". Тобто, "одобрямс брєжнєвських часів". Враховуючи те, що "трампізм" уже починає надоїдать не тільки політикам США та світовій спільноті, але й фінансово-промисловій еліті США, керувать "замінником" будуть саме вони... Просто непомітно вказувать пальцем, де поставить підпис, і давать написані тексти - для озвучування (як нашому "Блазневі", дають уже шостий рік...)
показати весь коментар
06.10.2025 08:37 Відповісти
Але є одна різниця. В Америці є кому рулить, а у нас Зеленьським рулить Єрмак
показати весь коментар
06.10.2025 08:43 Відповісти
Згоден... Але я просто привів приклад подібної ситуації...
показати весь коментар
06.10.2025 09:27 Відповісти
В нього нема замінника.
показати весь коментар
06.10.2025 09:06 Відповісти
та ти шо!))) продолжайте наблюдение ))
показати весь коментар
06.10.2025 08:20 Відповісти
Це не у трампона психичний розлад.Це у його виборців в США.Як і у нас в Україні.
показати весь коментар
06.10.2025 08:20 Відповісти
Прямо в 10-ку !!!
показати весь коментар
06.10.2025 08:35 Відповісти
І в Чехії, і в Польщі... Покоління Z голосує відірвавшись на хвилинку від свого самртфона!
показати весь коментар
06.10.2025 08:47 Відповісти
тільки побачили??
це було видно ще в 2016 році
показати весь коментар
06.10.2025 08:24 Відповісти
пацієнт скоріше мертвий чим живий
показати весь коментар
06.10.2025 08:29 Відповісти
!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.10.2025 08:33 Відповісти
Кінь- красивіший за "Абрамс"!
Перевести армію на коней! Д.Трумп.
показати весь коментар
06.10.2025 08:33 Відповісти
Tens of millions of Americans will love Donald Trump no matter what he says or does - they can actually understand him as their vocabulary is about the same size as his, they view the world in the same way as he does and, above all, Donald Trump understands the critical importance for people to hate someone and blame them for all the misery in our lives and that the object of this hate does not have to do anything with our misery, they just need to look, talk or behave differently from us. People love leaders who let them hate and help them hate by showing easy targets who cannot fend for themselves.
показати весь коментар
06.10.2025 08:35 Відповісти
И тебя вылечат...
показати весь коментар
06.10.2025 08:44 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 08:46 Відповісти
Тобто, коли говорив, що не трела було починати Україні війну проти московії, не продавав зброю, то був здоровий, а тепер всьо, хворий став?
показати весь коментар
06.10.2025 08:45 Відповісти
Не подобається мені особисто сам Трамп. Але я зрозуміла чому його обрали, за які ідеї, частину яких поділяю. Ліваки , оті всі рухи за чорних, фрі палестайн, мусульмани , геї, транси, оце все дуже швидко розмиває фундацію самих штатів. Чудова країна може припинити своє існування через галасливих ідіотів.
показати весь коментар
06.10.2025 08:49 Відповісти
Частина американців працює , платить великі податки, решта галасливих вимагає гроші на їхні права, привілеї і утримання. Це дуже дістало.
От вам приклад.
Чорношкіра жінка влаштувалась тренером в спортклуб Нью- Йорка. Пропрацювала там менше двох років. 47 !!! разів спізнилась більше ніж на годину. Звісно її звільнили. Мадам подала в суд і виграла 11 млн доларів за расову нетерпимість.
Хіба це справедливо ? І так же скрізь у них. Нормальний громадянин, бізнес зазнає утисків.
показати весь коментар
06.10.2025 08:52 Відповісти
Хто з блогерів так «вдало» попрацював з вашою свідомістю?
Ліваки вам не подобаються, а ультра праві фашисти кращі?
показати весь коментар
06.10.2025 09:07 Відповісти
Авжеж кращі! Чи батько наш Бандера для вас був ультралівим?
показати весь коментар
06.10.2025 09:11 Відповісти
Тварюко, а фашизм Бандери в чому? Боротьба за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ своєї країни то фашизм, мерзото?
Чи ти кацапського гімна так обжерся, що воно в тебе замість мозку?
показати весь коментар
06.10.2025 09:27 Відповісти
І хто ще з нас тварюка, котра не вміє без образ висловити свою думку? Йшлося про ультраправість Бандери. Чи по-вашому він теж лівак?
показати весь коментар
06.10.2025 09:36 Відповісти
А вони там є ? Мізер, можливо, як і в нас.
Дивлюсь американський і європейський контент. Там реально назріває щось погане.
От наприклад в Німеччині два мільйона мігрантів- чорні і мусліми. Вони отримують щомісячні виплати, на роботу не йдуть, натомість плодять дітей і знову отримують на них виплати. Хто має їх утримувати ви не думаєте ? Подивіться кого обрали мерами британських міст - чорні. Деякі з них не володіють анг мовою. І вони там як у себе вдома. Це їхні країни тепер.
І як вишенка на торті наші ж теж хочуть навести дармову робочу силу з індії і пакестану, щоб замінити бездарно вкладених у могилу українців.... ніби вони колись у своєму житті працювали. Ні Індію подивіться. Там неймовірне забруднення навколишнього середовища.
показати весь коментар
06.10.2025 09:16 Відповісти
Коли країна у стані демографічної кризи - вона завозить мігрантів. Європа це робить вже давно.
Британія розплачується за колонізацію, - це імперська відрижка. Без неї ніяк.
Америка - це взагалі країна мігрантів, її створили мігранти.
То шо ви хочете позбутися мігрантів та людей з іншим коляром шкіри?
Бачу, шо ультраправа ідеологія фашизму вам подобається. З вами дійсно хтось добре попрацював, раніше такого одкровення від вас не проістєкало.
показати весь коментар
06.10.2025 09:38 Відповісти
- Мама, я дура?
- Дура, я папа.
показати весь коментар
06.10.2025 08:55 Відповісти
Нє, ну ви що? Та ж за нього намериканська більшість проголосувала. В принципі, як і в нас. Президент вибраний більшістю... дебілів...
В нас країна його мрій, в них ціла МАГА... Ну весело ж, па-пріколу.
Вже тут неодноразово писав - гіркий досвід українського "мудрого" наріду для американців не приклад. Він мусить набути свій, гамериканський.
Якщо вони йому терміново не призначать хорошого психіатра, веселі часи ту америку чекають. Маємо вже такий досвід... свій...
показати весь коментар
06.10.2025 08:59 Відповісти
Не третю добу Зоркий Сокіл помітив, шо в його камері буцегарні усього три стіни...
показати весь коментар
06.10.2025 09:02 Відповісти
Вони мумію возили по виступах до останнього. Хоча дід не розумів що відбувається. А потім ще намагалися пропхати на другий термін. Трампа неможливо спихнути за станом здоров'я.
показати весь коментар
06.10.2025 09:03 Відповісти
В тої "мумії" нрги заточуються але мозок працював і досі працює. А то руде вже давно треба в психіатрію, бо натворить з тою америкаю такого, що наші проблеми дитячим садком вам видадуться.
показати весь коментар
06.10.2025 09:29 Відповісти
До речі, "нобелівську" премію за припинення війни між Азейбарджаном і Албанією коли йому вже видадуть? Він є так на неї чекає!
І ти, придурку, щось там про мумію?
показати весь коментар
06.10.2025 09:31 Відповісти
Популіст виявився хворим!? Так популісти усі хворі, вони не здатні оцінювати адекватно свої можливості.
показати весь коментар
06.10.2025 09:04 Відповісти
шкільна вчителька трампа по географії хотіла кінчити суіцидом
показати весь коментар
06.10.2025 09:14 Відповісти
психического состояния? простите но он откровенный идиот и нарцисс. вот и вес диагноз. шас ему и линкоры нужны и стелсс корабли слишком уродливы.
показати весь коментар
06.10.2025 09:19 Відповісти
 
 