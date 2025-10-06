У США зростають сумніви щодо психічного стану Трампа, - The Guardian
Останні тижні поведінка президента США Дональда Трампа все більше викликає занепокоєння як усередині країни, так і за її межами. Його пости у соцмережах, використання фейкових відео та суперечливі заяви підживлюють дискусію щодо ментального стану глави Білого дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Минулого тижня, на тлі загрози часткового "шатдауну" уряду, Трамп поширив у Truth Social відео, створене штучним інтелектом. У ньому лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса зобразили у сомбреро та з перебільшеними вусами під музику маріачі.
Латиноамериканські організації розцінили це як "расистський" і "небезпечний" випад, але у відповідь президент поширив нове відео, де сам постає у сомбреро й грає на гітарі під пісню Джеффріса.
Ще одне поширене ним відео рекламувало вигадані "медичні лікарні" й "картки медичних ліжок". Штучно створений аватар Трампа обіцяв американцям доступ до "нових лікарень із найкращими лікарями та сучасними технологіями". Насправді цей сюжет базувався на теорії змови про "приховані цілющі пристрої". Пост швидко видалили, але він залишив низку запитань.
Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт обмежилася коментарем: "Президент має право ділитися у соцмережах тим, що вважає за потрібне".
Тим часом публічні виступи Трампа також викликають суперечки. У нещодавній промові він без доказів заявив, що популярний препарат "Тайленол" може спричиняти аутизм, якщо його приймати під час вагітності, та говорив про "певні елементи геніальності", які нібито передаються дітям. Під час оголошення 13 грантів на дослідження аутизму президент кілька разів збивався на незрозумілі фрази.
Помилки трапляються й у міжнародних коментарях. Так, під час зустрічі з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером Трамп переплутав Албанію з Вірменією, коментуючи мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Ту ж помилку він повторив у прямому ефірі Fox News.
Не менш дивною виявилася його реакція на трагічні події. Повідомивши про стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, він майже відразу переключився на пости про 24-каратне золото в Овальному кабінеті та нові правила НФЛ, так і не повернувшись до теми трагедії.
Особливу критику викликав виступ Трампа перед вищим військовим командуванням у Вірджинії. Президент виглядав виснаженим, вихваляв власні дії, включно з бомбардуванням Ірану, і закликав офіцерів "обережно спускатися сходами", порівнюючи себе з попередніми лідерами. Він також заявив, що небезпечні американські міста можна використовувати як "навчальні полігони для армії".
Генерал у відставці Баррі Маккефрі різко оцінив цей виступ: "Це один із найдивніших і найтривожніших виступів, які я чув у своїй кар’єрі".
Занепокоєння пролунало і в Конгресі. Конгресвумен Мадлен Дін заявила на зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном: "Президент не в собі. Він хворий". На що Джонсон відповів: "Багато людей на вашому боці теж".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це було видно ще в 2016 році
Перевести армію на коней! Д.Трумп.
От вам приклад.
Чорношкіра жінка влаштувалась тренером в спортклуб Нью- Йорка. Пропрацювала там менше двох років. 47 !!! разів спізнилась більше ніж на годину. Звісно її звільнили. Мадам подала в суд і виграла 11 млн доларів за расову нетерпимість.
Хіба це справедливо ? І так же скрізь у них. Нормальний громадянин, бізнес зазнає утисків.
Ліваки вам не подобаються, а ультра праві фашисти кращі?
Чи ти кацапського гімна так обжерся, що воно в тебе замість мозку?
Дивлюсь американський і європейський контент. Там реально назріває щось погане.
От наприклад в Німеччині два мільйона мігрантів- чорні і мусліми. Вони отримують щомісячні виплати, на роботу не йдуть, натомість плодять дітей і знову отримують на них виплати. Хто має їх утримувати ви не думаєте ? Подивіться кого обрали мерами британських міст - чорні. Деякі з них не володіють анг мовою. І вони там як у себе вдома. Це їхні країни тепер.
І як вишенка на торті наші ж теж хочуть навести дармову робочу силу з індії і пакестану, щоб замінити бездарно вкладених у могилу українців.... ніби вони колись у своєму житті працювали. Ні Індію подивіться. Там неймовірне забруднення навколишнього середовища.
Британія розплачується за колонізацію, - це імперська відрижка. Без неї ніяк.
Америка - це взагалі країна мігрантів, її створили мігранти.
То шо ви хочете позбутися мігрантів та людей з іншим коляром шкіри?
Бачу, шо ультраправа ідеологія фашизму вам подобається. З вами дійсно хтось добре попрацював, раніше такого одкровення від вас не проістєкало.
- Дура, я папа.
В нас країна його мрій, в них ціла МАГА... Ну весело ж, па-пріколу.
Вже тут неодноразово писав - гіркий досвід українського "мудрого" наріду для американців не приклад. Він мусить набути свій, гамериканський.
Якщо вони йому терміново не призначать хорошого психіатра, веселі часи ту америку чекають. Маємо вже такий досвід... свій...
І ти, придурку, щось там про мумію?