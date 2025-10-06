Украина расследует казни российскими оккупантами 322 военнопленных, - Офис генпрокурора
Украинские правоохранители расследуют факты казни 322 украинских военнопленных, среди которых 263 - были убиты на поле боя, а еще 59 - в Оленовской колонии.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответе на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня начато 80 уголовных производств по факту казни украинских 322 военнослужащих, в том числе в Оленовке", - говорится в сообщении ведомства.
По результатам расследований подозрения объявили девяти российским военным. В суд уже передали обвинительные акты в отношении шестерых из них.
По этим делам вынесли два приговора, еще два находятся на рассмотрении.
В ответе ОГП отмечается, что Россия систематически нарушает как нормы международного гуманитарного права и обычаи войны, так и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
