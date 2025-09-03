Теракт в Оленівці: РФ повертала тіла воїнів зі слідами розтину, щоб приховати сліди вчинення злочину, - заступник генпрокурора Лещенко

Слідство розглядає декілька версій теракту, який влаштували росіяни в Оленівці.

Про це заявив заступник генпрокурора Андрій Лещенко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Перша – про те, що це був підрив зсередини. Друга – що це був теракт з використанням ворогом артилерії для завдання удару по бараку, в якому перебували "азовці". Ми розуміємо, що цих людей зібрали у певний час в одному місці. І через короткий проміжок часу вже відбувся цей вибух. Слідство ще триває. Відпрацьовуються декілька версій, але усе ускладнюється тим, що тіла загиблих повернуті з ознаками вилучення з них слідів вчинення злочину", - зазначив він.

За словами Лещенка, це стандартна практика Росії, починаючи ще з 2015 року.

"Були, наприклад випадки, коли цивільна особа підривається ПОМ-2 чи ПОМ-3, а її тіло повертається в Україну вже без вражаючих елементів, зі слідами їх вилучення з тіла. Для того щоб неможливо було встановити причину загибелі цієї особи або знаряддя, яким було спричинено її смерть.

Водночас у тілах загиблих наявні металеві уламки, які не належать до знаряддя вибуху і до озброєння загалом. Це можуть бути елементи металевих ліжок. А ось елементи, за допомогою яких можливо було б ідентифікувати засіб ураження, відсутні. Багато тіл обгорілі, кіптяви в дихальних шляхах немає. Багато тіл зі слідами розтину", - продовжив він.

Лещенко вважає, що є два варіанти, чому росіяни проводили розтин.

"Можливо, це у них стандартна процедура. Але ми вважаємо, що розтин робився, щоб приховати сліди вчинення злочину", - додав заступник генпрокурора.

Він додав, що розуміє, наскільки високий запит на встановлення справедливості у родичів загиблих і у суспільства в цілому.

"Величезна кількість роботи уже проведена, ми постійно перебуваємо на комунікації з родичами потерпілих, інформуємо їх про результати нашого розслідування для того, щоб у них не було думки про те, що прокуратура або органи досудового розслідування нічого не роблять. Робота в цьому провадженні проводиться", - підсумував Лещенко.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

