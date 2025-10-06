УКР
Україна розслідує страти російськими окупантами 322 військовополонених, - Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора розслідує страти 322 українських військовополонених

Українські правоохоронці розслідують факти страти 322 українських військовополонених, серед яких 263 — були вбиті на полі бою, а ще 59 — в Оленівській колонії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповіді на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ

"На сьогодні розпочато 80 кримінальних проваджень за фактом страти українських 322 військовослужбовців, в тому числі в Оленівці", - йдеться у повідомленні відомства.

За результатами розслідувань підозри оголосили дев’ятьом російським військовим. До суду вже передали обвинувальні акти стосовно шістьох із них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти страчують полонених воїнів ЗСУ: "Если будут сдаваться — обнулять", - перехоплення ГУР. АУДIО

У цих справах винесли два вироки, ще дві перебувають на розгляді.

У відповіді ОГП наголошується, що Росія систематично порушує як норми міжнародного гуманітарного права та звичаї війни, так і Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленівці: РФ повертала тіла воїнів зі слідами розтину, щоб приховати сліди вчинення злочину, - заступник генпрокурора Лещенко

