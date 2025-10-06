Україна розслідує страти російськими окупантами 322 військовополонених, - Офіс генпрокурора
Українські правоохоронці розслідують факти страти 322 українських військовополонених, серед яких 263 — були вбиті на полі бою, а ще 59 — в Оленівській колонії.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповіді на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні розпочато 80 кримінальних проваджень за фактом страти українських 322 військовослужбовців, в тому числі в Оленівці", - йдеться у повідомленні відомства.
За результатами розслідувань підозри оголосили дев’ятьом російським військовим. До суду вже передали обвинувальні акти стосовно шістьох із них.
У цих справах винесли два вироки, ще дві перебувають на розгляді.
У відповіді ОГП наголошується, що Росія систематично порушує як норми міжнародного гуманітарного права та звичаї війни, так і Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
