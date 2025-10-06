РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9646 посетителей онлайн
Новости Бои на Краматорском направлении Ситуация на Добропольском направлении
841 4

Силы обороны завершили ликвидацию остатков российских ДРГ возле Ямполя на Донетчине, - ВСУ

Добропольское направление: ВСУ ликвидировали ДРГ в районе Ямполя

На Добропольском направлении, вблизи поселка Ямполь Донецкой области, завершена ликвидация остатков российских диверсионных групп.

Об этом в телеэфире сообщил спикер группировки войск "Схід" Григорий Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Добропольскому отрезку - Силы обороны там повышают эффективность поражения мест накопления врага и уничтожают логистику россиян", - отметил он.

Представитель группировки войск "Схід" добавил, что вблизи поселка Ямполь ситуация стабилизирована, а работа по ликвидации остатков диверсионных групп противника завершена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстановка в районе Ямполя стабилизирована, продолжается ликвидация остатков диверсионных групп, - Сырский. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что российские диверсионные группы смогли проникнуть в поселок Ямполь в Донецкой области, однако были уничтожены украинскими защитниками.

Автор: 

Донецкая область (10923) боевые действия (4967) ДРГ (124) Краматорский район (747) Ямполь (21)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.10.2025 19:43 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2025 20:03 Ответить
Речник сидить в бункері і "читає із листа"
показать весь комментарий
06.10.2025 19:50 Ответить
А надо что б он читал с окопа боевого охранения?
показать весь комментарий
06.10.2025 20:53 Ответить
 
 