Силы обороны завершили ликвидацию остатков российских ДРГ возле Ямполя на Донетчине, - ВСУ

На Добропольском направлении, вблизи поселка Ямполь Донецкой области, завершена ликвидация остатков российских диверсионных групп.

Об этом в телеэфире сообщил спикер группировки войск "Схід" Григорий Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Добропольскому отрезку - Силы обороны там повышают эффективность поражения мест накопления врага и уничтожают логистику россиян", - отметил он.

Представитель группировки войск "Схід" добавил, что вблизи поселка Ямполь ситуация стабилизирована, а работа по ликвидации остатков диверсионных групп противника завершена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстановка в районе Ямполя стабилизирована, продолжается ликвидация остатков диверсионных групп, - Сырский. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что российские диверсионные группы смогли проникнуть в поселок Ямполь в Донецкой области, однако были уничтожены украинскими защитниками.