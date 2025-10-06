Силы обороны завершили ликвидацию остатков российских ДРГ возле Ямполя на Донетчине, - ВСУ
На Добропольском направлении, вблизи поселка Ямполь Донецкой области, завершена ликвидация остатков российских диверсионных групп.
Об этом в телеэфире сообщил спикер группировки войск "Схід" Григорий Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По Добропольскому отрезку - Силы обороны там повышают эффективность поражения мест накопления врага и уничтожают логистику россиян", - отметил он.
Представитель группировки войск "Схід" добавил, что вблизи поселка Ямполь ситуация стабилизирована, а работа по ликвидации остатков диверсионных групп противника завершена.
Ранее сообщалось, что российские диверсионные группы смогли проникнуть в поселок Ямполь в Донецкой области, однако были уничтожены украинскими защитниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль