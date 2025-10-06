Сили оборони завершили ліквідацію залишків російських ДРГ біля Ямполя на Донеччині, - ЗСУ

На Добропільському напрямку, поблизу селища Ямпіль Донецької області, завершена ліквідація залишків російських диверсійних груп.

Про це у телеефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Добропільському відтинку –– Сили оборони там підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога та знищують логістику росіян", - зазначив він.

Речник угруповання військ "Схід" додав, що поблизу селища Ямпіль ситуація стабілізована, а робота з ліквідації залишків диверсійних груп противника завершена.

Раніше повідомлялося, що російські диверсійні групи змогли проникнути у селище Ямпіль на Донеччині, однак були знищені українськими захисниками.