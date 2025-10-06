Дело MH17: Верховный суд США отказал "Сбербанку" в апелляции на иск о финансировании терроризма

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию российского "Сбербанка" по делу о компенсации семье погибшего пассажира рейса MH17. Это открывает путь к рассмотрению иска по существу по обвинению банка в финансировании терроризма.

Финансирование "ДНР"

Иск к "Сбербанку" в апреле 2019 года подала семья Куинна Шансмана - одного из пассажиров рейса из Амстердама в Куала-Лумпур, которому на момент гибели было 18 лет. Его семья обвинила российский банк в том, что тот использовал банковскую систему США для перевода пожертвований пророссийской группировке "ДНР", которая, как впоследствии установил суд в Нидерландах, сбила "Боинг" из российского оружия.

Таким образом, как утверждают родственники, "Сбербанк" можно привлечь к ответственности по статье о финансировании терроризма.

Российский банк настаивал в суде, что как государственная организация не является подсудимым в других юрисдикциях, то есть на него распространяется так называемый суверенный иммунитет.

Судьи 2-го Окружного апелляционного суда Манхэттена в феврале 2025 года приняли решение не в пользу учреждения. "Сбербанк" обжаловал его в Верховном суде. Впрочем, тот отказался рассматривать дело, что означает, что иск семьи Шансмана к "Сбербанку" может быть рассмотрен по существу.

Российские власти отрицают любую причастность к катастрофе "Боинга", но так и не представили свою конкретную версию случившегося.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.