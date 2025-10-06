Справа MH17: Верховний суд США відмовив "Сбербанку" в апеляції на позов про фінансування тероризму

Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію російського "Сбербанку" у справі про компенсацію родині загиблого пасажира рейсу MH17. Це відкриває шлях до розгляду позову по суті за звинуваченням банку у фінансуванні тероризму.

Фінансування "ДНР"

Позов до "Сбербанку" в квітні 2019 року подала родина Квінна Шансмана – одного з пасажирів рейсу з Амстердама до Куала-Лумпура, якому на момент загибелі було 18 років. Його сім’я звинуватила російський банк у тому, що той використав банківську систему США для переведення пожертв проросійському угрупованню "ДНР", яке, як згодом встановив суд у Нідерландах, збили "Боїнг" із російської зброї.

Таким чином, як стверджують родичі, "Сбербанк" можна притягнути до відповідальності за статтею про фінансування тероризму.

Російський банк наполягав у суді, що як державна організація не є підсудним у інших юрисдикціях, тобто на нього поширюється так званий суверенний імунітет.

Судді 2-го Окружного апеляційного суду Мангеттена у лютому 2025 року ухвалили рішення не на користь установи. "Сбербанк" оскаржив його у Верховному суді. Втім, той відмовився розглядати справу, що означає, що позов сім’ї Шансмана до "Сбербанку" може бути розглянутий по суті.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до катастрофи "Боїнга", але так і не представила свою конкретну версію того, що сталося.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

У травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (ICAO) назвала Росію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.