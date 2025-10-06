Минобороны может получить доступ к госреестрам для уточнения данных резервистов, - Сухопутные войска

Министерство обороны Украины может получить доступ к государственным реестрам, чтобы уточнить определенные данные резервистов.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Новини.LIVE", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет не о новой форме контроля, а об инструменте информирования и систематизации.

"Один из реестров, которые потенциально могут быть переданы, - это реестр избирателей. Но мы должны понимать, что мобилизация - это не наказание и не принуждение, это прежде всего защита и любовь к своей стране. Более того, есть критерии отбора в армии, которые не соответствуют реестру", - говорит Тимочко.

В Сухопутных войсках отметили, что реестры лишь предоставляют информацию о социальном статусе граждан Украины, например, является ли человек многодетным родителем, лицом с инвалидностью или из малообеспеченной семьи. Именно эти факторы учитываются при определении пригодности к службе в армии.

"Паника вокруг темы реестров неуместна. В системе "Резерв+" уже зарегистрировались более 5 миллионов украинцев. Это открытый процесс, который помогает государству понимать, на кого оно может опираться", - добавил Тимочко.

