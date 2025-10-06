РУС
Минобороны может получить доступ к госреестрам для уточнения данных резервистов, - Сухопутные войска

Данные резервистов: Минобороны может получить доступ к реестрам

Министерство обороны Украины может получить доступ к государственным реестрам, чтобы уточнить определенные данные резервистов.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Новини.LIVE", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет не о новой форме контроля, а об инструменте информирования и систематизации.

"Один из реестров, которые потенциально могут быть переданы, - это реестр избирателей. Но мы должны понимать, что мобилизация - это не наказание и не принуждение, это прежде всего защита и любовь к своей стране. Более того, есть критерии отбора в армии, которые не соответствуют реестру", - говорит Тимочко.

В Сухопутных войсках отметили, что реестры лишь предоставляют информацию о социальном статусе граждан Украины, например, является ли человек многодетным родителем, лицом с инвалидностью или из малообеспеченной семьи. Именно эти факторы учитываются при определении пригодности к службе в армии.

"Паника вокруг темы реестров неуместна. В системе "Резерв+" уже зарегистрировались более 5 миллионов украинцев. Это открытый процесс, который помогает государству понимать, на кого оно может опираться", - добавил Тимочко.

ОФКОРС.......якось так виходить що з приходом ЗЕ у нас всіх суцільні обовязки....АЛЕ самі зелені сволочі нам "нічего не должні"
06.10.2025 22:28 Ответить
Правильно. Хочеш голосувати- іди воюй
06.10.2025 22:29 Ответить
А ще краще провести бусифікацію прямо на виборчих майданчиках. Щоб на вибори прийшли тільки заброньовані чинуші і наша розумна молодь до 22 рочків
06.10.2025 22:32 Ответить
Так-так, для уточнення даних. Насамперед любов до країни. Відкритий процес.
06.10.2025 22:31 Ответить
У мусорні ви не хочете уточнити дані?
06.10.2025 22:33 Ответить
"Але ми повинні розуміти, що мобілізація -- це не покарання і не примус, це насамперед захист і любов до своєї країни."

Вони хоть чуть що кажуть?
06.10.2025 22:33 Ответить
По девізу пахне смердящим совком з простроченими сирками у голові
06.10.2025 22:35 Ответить
Захист і любов? Коли людей крутять і пхають в бус, то мотивація нульова.
06.10.2025 22:35 Ответить
Який реестр виборців? Вони у звичайному реестрі ладу не можуть навести.. тим паче навіть вони подивляться той реестр і що? Повістки розішлють? Так по перше ніхто не прийде вже за ними, в по друге, багато оцих виборців за кордоном.. махровим совком з Міноборони так і тхне, мабуть м'ясо закінчується в окопи ніким вже закривати..
06.10.2025 22:37 Ответить
 
 