Міноборони може отримати доступ до держреєстрів для уточнення даних резервістів, - Сухопутні війська

Міністерство оборони України може отримати доступ до державних реєстрів, щоб уточнити певні дані резервістів.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Новини.LIVE", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться не про нову форму контролю, а про інструмент інформування та систематизації.

"Один із реєстрів, які потенційно можуть бути передані це –– реєстр виборців. Але ми повинні розуміти, що мобілізація –– це не покарання і не примус, це насамперед захист і любов до своєї країни. Ба більше, є критерії відбору в армії, які не відповідають реєстру", - каже Тимочко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щомісяця до ЗСУ приєднуються близько 30 тисяч українців, - "слуга народу" Веніславський

У Сухопутних військах зазначили, що реєстри лише надають інформацію про соціальний статус громадян України, наприклад, чи є людина багатодітним батьком, особою з інвалідністю або з малозабезпеченої родини. Саме ці фактори враховуються під час визначення придатності до служби в армії.

"Паніка навколо теми реєстрів недоречна. У системі "Резерв+" вже зареєструвалися понад 5 мільйонів українців. Це відкритий процес, який допомагає державі розуміти, на кого вона може спиратися", - додав Тимочко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців