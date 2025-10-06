УКР
Міноборони може отримати доступ до держреєстрів для уточнення даних резервістів, - Сухопутні війська

Дані резервістів: Міноборони може отримати доступ до реєстрів

Міністерство оборони України може отримати доступ до державних реєстрів, щоб уточнити певні дані резервістів.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Новини.LIVE", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться не про нову форму контролю, а про інструмент інформування та систематизації.

"Один із реєстрів, які потенційно можуть бути передані це –– реєстр виборців. Але ми повинні розуміти, що мобілізація –– це не покарання і не примус, це насамперед захист і любов до своєї країни. Ба більше, є критерії відбору в армії, які не відповідають реєстру", - каже Тимочко.

У Сухопутних військах зазначили, що реєстри лише надають інформацію про соціальний статус громадян України, наприклад, чи є людина багатодітним батьком, особою з інвалідністю або з малозабезпеченої родини. Саме ці фактори враховуються під час визначення придатності до служби в армії.

"Паніка навколо теми реєстрів недоречна. У системі "Резерв+" вже зареєструвалися понад 5 мільйонів українців. Це відкритий процес, який допомагає державі розуміти, на кого вона може спиратися", - додав Тимочко.

+10
По девізу пахне смердящим совком з простроченими сирками у голові
06.10.2025 22:35 Відповісти
+8
ОФКОРС.......якось так виходить що з приходом ЗЕ у нас всіх суцільні обовязки....АЛЕ самі зелені сволочі нам "нічего не должні"
06.10.2025 22:28 Відповісти
+6
У мусорні ви не хочете уточнити дані?
06.10.2025 22:33 Відповісти
ОФКОРС.......якось так виходить що з приходом ЗЕ у нас всіх суцільні обовязки....АЛЕ самі зелені сволочі нам "нічего не должні"
06.10.2025 22:28 Відповісти
А що ти зробив для війська для держави тільки крадете та просите податки з мінімалки у кращому випадку плотите де робите крадете матеріали інструменти таких як ти на передову або у шахту і щоб від ранку до вечора копав довбав тягав ви біосміття живите як глисти не відрізняєтесь від кацапів аж нічим хіба що мовою та і то більшість таких українську ігнорують як не мадяри так цигани румини поляки та не українці тож запхай свою думку і мовчи
06.10.2025 22:46 Відповісти
Ти щось таке протямкав незрозуміле. Мабуть тобі прутень у роті заважає.
06.10.2025 22:49 Відповісти
Ахаха, оце ти "прибитий", незнаючи особисто людини, таке тут заявляти.
06.10.2025 22:49 Відповісти
Правильно. Хочеш голосувати- іди воюй
06.10.2025 22:29 Відповісти
А ще краще провести бусифікацію прямо на виборчих майданчиках. Щоб на вибори прийшли тільки заброньовані чинуші і наша розумна молодь до 22 рочків
06.10.2025 22:32 Відповісти
Не голосую з 2010 року.
06.10.2025 22:47 Відповісти
А якщо не хочеш, то можна не воювати?
06.10.2025 22:52 Відповісти
Так-так, для уточнення даних. Насамперед любов до країни. Відкритий процес.
06.10.2025 22:31 Відповісти
У мусорні ви не хочете уточнити дані?
06.10.2025 22:33 Відповісти
А дірявого зека не питають права голосу не маєш курча
06.10.2025 22:48 Відповісти
Вийми прутень з рота, не ганьбися.
06.10.2025 22:50 Відповісти
Ти п'яний, чи що з тобою?
06.10.2025 22:53 Відповісти
"Але ми повинні розуміти, що мобілізація -- це не покарання і не примус, це насамперед захист і любов до своєї країни."

Вони хоть чуть що кажуть?
06.10.2025 22:33 Відповісти
По девізу пахне смердящим совком з простроченими сирками у голові
06.10.2025 22:35 Відповісти
Захист і любов? Коли людей крутять і пхають в бус, то мотивація нульова.
06.10.2025 22:35 Відповісти
Ну, насправді мотивація у тих людей й так була відсутня, бо усі у кого вона була вже давно у ВСУ. Та й відсутність дієвого механізму подальшої мотивації на кшталт обнуленій у московитів робить бусифікацію малокорисною, бо переважна більшість сзчесне ще до потрапляння на фронт.
06.10.2025 23:17 Відповісти
Який реестр виборців? Вони у звичайному реестрі ладу не можуть навести.. тим паче навіть вони подивляться той реестр і що? Повістки розішлють? Так по перше ніхто не прийде вже за ними, в по друге, багато оцих виборців за кордоном.. махровим совком з Міноборони так і тхне, мабуть м'ясо закінчується в окопи ніким вже закривати..
06.10.2025 22:37 Відповісти
Красти хочеться - це єдине бажання тих істот. А скільки загине, скільки країни буде зруйновано їх не цікавить.
06.10.2025 22:57 Відповісти
Хто голосовав за Зеленьського нічого хвилюватись, пістоватих в армію не беруть максимум в ТSSКА
06.10.2025 22:59 Відповісти
У вас идиотов военкоматы были. Там все реестры на всех военнообязанных со школьной скамьи. Вы ж в угаре турбо режима все развалили и упразднили, но мозгов создать новое и рабочее ума не хватило.
06.10.2025 23:04 Відповісти
Навіть не берусь здогадатись, яким чином мясирські по реєстру виборців встановлять, що я останній хрін без солі доїдаю і від патріотичної муйні для охлосу я ще далі, чим верховний говнокомандуючий зі своїми міндічами і шефірами. Щось мені підказує, що за патріотичне гасло "не покарання і не примус, це насамперед захист і любов до своєї країни" йому навіть його скумбрія не дасть, скільки не лякай її бурятами з пляшками.
06.10.2025 23:32 Відповісти
 
 