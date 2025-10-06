На фронте произошло 172 боевых столкновения, 49 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 172 боевых столкновения.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 3382 дроны-камикадзе и осуществили 2971 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, а также совершил 129 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодязного и Отрадного. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, продолжается шесть боестолкновений.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголово, получили отпор.

На Северском направлении Силы обороны отразили 16 атак противника вблизи Григорьевки и в направлении Дроновки и Ямполя, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении россияне 19 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Русина Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки. Силы обороны остановили продвижение врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Филия и в сторону Новопавловки и Владимировки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 150 оккупантов, из них 111 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, два автомобиля и семь беспилотных летательных аппаратов; также поражены два орудия, танк, две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и 11 укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Сичневое, Сосновка, Вороное и Новогригорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили четыре атаки захватчиков вблизи Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка оккупантов улучшить свое положение.

