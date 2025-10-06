На фронті відбулося 172 боєзіткнення, 49 зних - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 3382 дрони-камікадзе та здійснили 2971 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного. Вісім боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, дотепер точиться шість боєзіткнень.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове, отримали відсіч.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне бойове зіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки. Сили оборони зупинили просування ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки. Досі тривають два боєзіткнення. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 150 окупантів, із них 111 – безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, два автомобілі та сім безпілотних літальних апаратів; також уражено дві гармати, танк, дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки загарбників поблизу Степового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба окупантів покращити своє положення.

