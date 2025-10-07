За сутки на фронте 193 боестолкновения, больше всего вражеских штурмов отражено на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 6 октября 2025 года, на фронте зафиксировано 193 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4523 обстрела, из них 98 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5301 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Краснополье Сумской области; Алексеево-Дружковка, Константиновка Донецкая область; Запорожье, Разумовка, Новояковлевка, Степное Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, пункт управления БпЛА, командный пункт и два других важных объекта противника.

Генштаб напоминает, что потери российских оккупационных войск за минувшие сутки составили 1020 человек. Силы обороны Украины также обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машины, 29 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 338 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общем сбросил 27 управляемых авиабомб и совершил 154 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 172 боестолкновения, 49 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного.

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки.

Также читайте: На фронте с начала суток - 63 боестолкновения. Отбито 16 вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки и в направлении Дроновки и Ямполя. Всего за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи Майского и в сторону населенного пункта Ступочки.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 23 атаки в районах Русина Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещиевки и Полтавки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Филиал и в сторону Новопавловки и Владимировки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы обороны завершили ликвидацию остатков российских ДРГ возле Ямполя в Донецкой области, - ВСУ

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороное и Новогригорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

Также Генштаб информирует, что на Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале