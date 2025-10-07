За 8 месяцев 2025 года армия РФ потеряла более 280 тыс. военных: проект "Хочу жить" обнародовал статистику. ДОКУМЕНТ

В течение 8 месяцев 2025 года российская армия потеряла 281 550 военных убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные российской статистики потерь, обнародованные проектом "Хочу жить".

Потери военных

"Из них: 86 744 погибших, в том числе 1 583 офицера и 8 633 зэка; 33 966 пропавших без вести, в том числе 11 427 зэков; 158 529 раненых, в том числе 6 356 офицеров и 16 489 зэков; 2 311 попали в плен", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский: Россия отказалась от наступления на Сумщине из-за больших потерь

Потери техники

Также российские оккупанты потеряли 13 145 единиц техники безвозвратно, а 48 458 теоретически может быть восстановлено.

Средние ежемесячные потери составляют 35 193 человек и 7 700 единиц техники, из которых 1 643 единицы безвозвратно.

"Ежедневно российская армия теряет в среднем один батальон убитыми и пропавшими без вести - 496 человек. Ежемесячно 7 бригад ВС РФ погибает полным составом. Эти показатели сопоставимы с потерями СССР во время Восточно-Прусской наступательной операции, когда погибло 126 тысяч солдат, но при этом советы заняли север Польши и всю Пруссию вместе с крепостью Кенигсберг. Современные российские генералы бездарно положили 120 тысяч человек, но не способны в течение нескольких лет захватить Покровск", - отметили в проекте.

Проблемы с эвакуацией

Авторы обращают внимание на соотношение потерь. В связи с отсутствием нормальной системы эвакуации раненых с поля боя, на 1 погибшего приходится лишь 1,3 раненых солдат. Это свидетельствует о низком уровне выживаемости раненых, которых плохо обучают тактической медицине и обычно бросают без помощи после ранения.

Читайте также: 240 кремаций в сутки: из-за больших потерь в войне против Украины Россия строит самый большой крематорий в Европе

Лидеры по потерям

"Абсолютным лидером по потерям является группировка войск "Центр" в составе 2-й и 51-й общевойсковых армий. 2-я ОА под командованием Рамиля Ибатуллина и наиболее "мясные" подразделения, входящие в ее состав, - 27-й МСД и 30-й ОМСБр, потеряли безвозвратно 15 310 и ранеными 16 260 человек. 51-я общевойсковая армия, которой командует Сергей Мильчаков, и в состав которой входят не менее известные "мясные" подразделения - 1-я, 5-я, 114-я, 132-я, 110-я, 9-я мотострелковые бригады, сумела угробить 13 тысяч человек безвозвратно и 14 201 раненого. Именно в 51-й ОА наибольшие потери техники - 1 642 единиц безвозвратно. Далее, с заметным отрывом, но с не менее впечатляющими потерями, идет 1-я танковая армия в составе группировки войск "Запад" - 9 987 безвозвратно и 11 411 ранеными. Элитные российские части, которые командование ВС РФ пытается беречь, потеряли 2 272 десантников убитыми и пропавшими без вести и 3 191 раненого", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале



