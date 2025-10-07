За 8 місяців 2025 року армія РФ втратила понад 280 тис. військових: проєкт "Хочу жить" оприлюднив статистику. ДОКУМЕНТ

Протягом 8 місяців 2025 року російська армія втратила 281 550 військових убитими, пораненими і зниклими безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані російської статистики втрат, оприлюднені проєктом "Хочу жить".

Втрати військових

"Із них: 86 744 загиблих, зокрема 1 583 офіцери і 8 633 зеки; 33 966 зниклих безвісти, зокрема 11 427 зеків; 158 529 поранених, зокрема 6 356 офіцерів і 16 489 зеків; 2 311 потрапили в полон", - йдеться в повідомленні.

Втрати техніки

Також російські окупанти втратили 13 145 одиниць техніки безповоротно, а 48 458 теоретично може бути відновлено.

Середні щомісячні втрати становлять 35 193 осіб і 7 700 одиниць техніки, з яких 1 643 одиниці безповоротно.

"Щодня російська армія втрачає в середньому один батальйон убитими і зниклими безвісти - 496 осіб. Щомісяця 7 бригад ЗС РФ гине повним складом. Ці показники можна порівняти з втратами СРСР під час Східно-Прусської наступальної операції, коли загинуло 126 тисяч солдатів, але водночас совєти зайняли північ Польщі і всю Пруссію разом із фортецею Кенігсберг. Сучасні російські генерали бездарно поклали 120 тисяч осіб, але не здатні протягом кількох років захопити Покровськ", - зазначили у проєкті.

Проблеми з евакуацією

Автори звертають увагу на співвідношення втрат. У зв'язку з відсутністю нормальної системи евакуації поранених з поля бою, на 1 загиблого припадає лише 1,3 поранених солдатів. Це свідчить про низький рівень виживання поранених, яких погано навчають тактичної медицини і зазвичай кидають без допомоги після поранення.

Лідери за втратами

"Абсолютним лідером за втратами є угруповання військ "Центр" у складі 2-ї та 51-ї загальновійськових армій. 2-а ЗА під командуванням Раміля Ібатулліна і найбільш "м’ясні" підрозділи, що входять до її складу, - 27-й МСД і 30-й ОМСБр, втратили безповоротно 15 310 і пораненими 16 260 осіб. 51-ша загальновійськова армія, якою командує Сергій Мільчаков, і до складу якої входять не менш відомі "м’ясні" підрозділи - 1-ша, 5-та, 114-та, 132-га, 110-та, 9-та мотострілецькі бригади, зуміла угробити 13 тисяч людей безповоротно і 14 201 пораненого. Саме в 51-й ОА найбільші втрати техніки - 1 642 одиниць безповоротно. Далі, з помітним відривом, але з не менш вражаючими втратами, йде 1-ша танкова армія у складі угруповання військ "Захід" - 9 987 безповоротно і 11 411 пораненими. Елітні російські частини, які командування ЗС РФ намагається берегти, втратили 2 272 десантників вбитими і зниклими безвісти та 3 191 пораненого", - йдеться в повідомленні.

