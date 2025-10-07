РУС
Экс-полковника Бобылева, обвиняемого в издевательствах над военными в плену, оставили под стражей

Максима Бобилева оставили под стражей до 3 декабря

7 октября Печерский районный суд продлил меру пресечения для Максима Бобылева - бывшего военнопленного, которого подозревают в жестоком обращении с украинскими военнослужащими в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Бобылева будут держать под стражей до 3 декабря.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о жестоком обращении с военнопленными, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до 12 лет заключения.

Дело Бобылева

Максим Бобылев попал в плен 24 февраля 2022 года в поселке Чаплинка Херсонской области. С 28 июля 2022 года по 21 июня 2024 года он содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке Донецкой области, где содержали украинских военных, силовиков и гражданских лиц.

Надзор за ними осуществляли участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.

В течение 2024-2025 годов, по меньшей мере, двум десяткам сотрудников этой колонии были объявлены подозрения за различные эпизоды издевательств над пленными.

Следствие установило, что Бобылев не только проявлял лояльность к работникам колонии, но и лично участвовал в избиениях и пытках украинских военнопленных. Ему инкриминируют четыре эпизода насилия с пятью потерпевшими в период с сентября 2023 по январь 2024 года.

В июле 2024 года Бобылева вернули из плена, а уже через несколько недель его задержали и взяли под стражу, где он находится до сих пор. Перед началом подготовительного слушания он заявил, что не признает вину, но больше комментировать отказался.

В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

