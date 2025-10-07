Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з військових у полоні, залишили під вартою
7 жовтня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для Максима Бобилєва — колишнього військовополоненого, якого підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовослужбовцями в полоні.
Бобилєва триматимуть під вартою до 3 грудня.
Чоловіка обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення.
Справа Бобилєва
Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. З 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року він утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області, де тримали українських військових, силовиків і цивільних осіб.
Нагляд за ними здійснювали учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.
Упродовж 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників цієї колонії було оголошено підозри за різні епізоди знущань над полоненими.
Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до працівників колонії, а й особисто брав участь у побиттях та катуваннях українських військовополонених. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року.
У липні 2024 року Бобилєва повернули з полону, а вже через кілька тижнів його затримали та взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання він заявив, що не визнає провину, але більше коментувати відмовився.
У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
