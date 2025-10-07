Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з військових у полоні, залишили під вартою

7 жовтня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для Максима Бобилєва — колишнього військовополоненого, якого підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовослужбовцями в полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Бобилєва триматимуть під вартою до 3 грудня.

Чоловіка обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експолонений Бобилєв, якого підозрюють у катуванні військових, хоче повернутися на службу в ЗСУ

Справа Бобилєва

Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. З 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року він утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області, де тримали українських військових, силовиків і цивільних осіб.

Нагляд за ними здійснювали учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.

Упродовж 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників цієї колонії було оголошено підозри за різні епізоди знущань над полоненими.

Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до працівників колонії, а й особисто брав участь у побиттях та катуваннях українських військовополонених. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року.

У липні 2024 року Бобилєва повернули з полону, а вже через кілька тижнів його затримали та взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання він заявив, що не визнає провину, але більше коментувати відмовився.

У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водія Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві, взяли під варту на 30 днів без права внесення застави (доповнено)