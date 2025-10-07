Эрдоган - Путину: Необходимо активизировать диалог для установления мира между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили, в частности, завершение российско-украинской войны.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе телефонного разговора с главой Кремля Путиным, сообщает Укринформ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

"Необходимо, чтобы диалог и дипломатические усилия по завершению войны между Украиной и Россией справедливым и устойчивым миром активизировались. Турция будет продолжать работать над достижением мира", - сказал Эрдоган российскому диктатору.

Турецкий лидер сообщил Путину, что Турция также прилагает усилия для обеспечения прекращения огня в Секторе Газа и доставки гуманитарной помощи в регион.

Во время телефонного разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы.

