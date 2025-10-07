УКР
Ердоган - Путіну: Необхідно активізувати діалог для встановлення миру між РФ та Україною

Ердоган та Путін говорили про завершення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили, зокрема, завершення російсько-української війни. 

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у ході телефонної розмови із очільником Кремля Путіним, повідомляє Укрінформ із посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Необхідно, щоб діалог та дипломатичні зусилля щодо завершення війни між Україною та Росією справедливим і стійким миром активізувалися. Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру", - сказав Ердоган російському диктатору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина створює дорожні карти для досягнення миру в Україні, - Ердоган

Турецький лідер повідомив Путіну, що Туреччина також докладає зусиль для забезпечення припинення вогню в Газі та доставки гуманітарної допомоги в регіон.

Під час телефонні розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо миру в Україні тривають

путін володимир Ердоган Реджеп Таїп переговори з Росією війна в Україні
Привітав з днюхою?
показати весь коментар
07.10.2025 18:29 Відповісти
Ні про що. У ***** мозок висох і там шпаки їбуться.
показати весь коментар
07.10.2025 18:31 Відповісти
Вот и поговорили два людоеда
показати весь коментар
07.10.2025 18:41 Відповісти
Два выходца из подворотней-- Стамбульской и Питерской.
показати весь коментар
07.10.2025 18:42 Відповісти
Айм сининна сонг старого пятуха
показати весь коментар
07.10.2025 18:42 Відповісти
Да, для этого кроме тысячи Томагавков надо подкинуть Украине с полсотни Ф-35 с комплектом всех возможных ракет.
показати весь коментар
07.10.2025 18:50 Відповісти
ну що, турок, побачив мир у дупі *****?
показати весь коментар
07.10.2025 18:58 Відповісти
нобелівку цьому пану, він не турок, а справжній геній !
показати весь коментар
07.10.2025 19:24 Відповісти
Ага. А московити аж лаптями накриваються - так прагнуть миру: все фінансування цивільної авіації перекидається на військові потреби, соціальні виплати скорочуються для фінансування ВПК та армії, відкриваються нові пускові майданчики для БПЛА, виробництво зброї працює в режимі 24/7, а цивільні підприємства або банкрутують/закриваються, або переходять на скорочений робочий тиждень, дронові провокації на території країн НАТО...

Це вже "мир в очах" чи ще зачекати?
показати весь коментар
07.10.2025 19:58 Відповісти
 
 