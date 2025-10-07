Ердоган - Путіну: Необхідно активізувати діалог для встановлення миру між РФ та Україною
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили, зокрема, завершення російсько-української війни.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у ході телефонної розмови із очільником Кремля Путіним, повідомляє Укрінформ із посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
"Необхідно, щоб діалог та дипломатичні зусилля щодо завершення війни між Україною та Росією справедливим і стійким миром активізувалися. Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру", - сказав Ердоган російському диктатору.
Турецький лідер повідомив Путіну, що Туреччина також докладає зусиль для забезпечення припинення вогню в Газі та доставки гуманітарної допомоги в регіон.
Під час телефонні розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.
Це вже "мир в очах" чи ще зачекати?