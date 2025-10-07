Компактные ракеты Thales прибыли в Украину и уже сбивают "Шахеды", - Business Insider

Европейская группа Thales начала поставлять в Украину компактные 70-мм зенитные ракеты с новой фугасно-осколочной боевой частью FZ123.

По данным производителя, боеголовка наполнена тысячами стальных шариков, которые разлетаются при взрыве и создают зону поражения до 25 метров в диаметре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

Ракета работает по принципу дробовика и в теории может поражать беспилотники даже за пределами заявленной зоны. Максимальная дальность пуска с такой боеголовкой составляет до 3 км.

Thales сообщает, что новинку уже "разворачивают" в Украине, а спрос со стороны Киева превышает производственные мощности.

"Хорошая новость для нас - если они просят больше, это означает, что они довольны", - сказал представитель компании.

Производитель отказался называть точные объемы поставок и стоимость отдельных ракет. Thales утверждает, что даже их самые дорогие мини-ракеты с лазерным наведением стоят около "пятой части стоимости обычной ракеты".

Для сравнения, типичные противовоздушные управляемые ракеты классического образца стоят десятки тысяч - иногда более ста тысяч долларов за единицу. В компании говорят, что новая система дает баланс между эффективностью против дронов и относительной дешевизной по сравнению с традиционными средствами ПВО.

