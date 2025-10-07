РУС
Компактные ракеты Thales прибыли в Украину и уже сбивают "Шахеды", - Business Insider

Ракета-дробовик Thales уже в Украине

Европейская группа Thales начала поставлять в Украину компактные 70-мм зенитные ракеты с новой фугасно-осколочной боевой частью FZ123.

По данным производителя, боеголовка наполнена тысячами стальных шариков, которые разлетаются при взрыве и создают зону поражения до 25 метров в диаметре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

Ракета работает по принципу дробовика и в теории может поражать беспилотники даже за пределами заявленной зоны. Максимальная дальность пуска с такой боеголовкой составляет до 3 км.

Thales сообщает, что новинку уже "разворачивают" в Украине, а спрос со стороны Киева превышает производственные мощности.

"Хорошая новость для нас - если они просят больше, это означает, что они довольны", - сказал представитель компании.

Производитель отказался называть точные объемы поставок и стоимость отдельных ракет. Thales утверждает, что даже их самые дорогие мини-ракеты с лазерным наведением стоят около "пятой части стоимости обычной ракеты".

Для сравнения, типичные противовоздушные управляемые ракеты классического образца стоят десятки тысяч - иногда более ста тысяч долларов за единицу. В компании говорят, что новая система дает баланс между эффективностью против дронов и относительной дешевизной по сравнению с традиционными средствами ПВО.

ви просто не вмієте випускати фламіндічі
07.10.2025 18:56 Ответить
https://t.me/voynareal/123557 Європа озброюється проти російських дронів, зокрема і проти FPV, які атакують чи слідкують за інфраструктурою або технікою.
Шведська фірма створила дешеву мініракету для знищення БпЛА - The Telegraph
07.10.2025 19:00 Ответить
А свої КБ Південне, Луч.
07.10.2025 19:11 Ответить
А фінансування для КБ Південне, Луч?
07.10.2025 19:17 Ответить
Залишилося лише тільки КБ міндіч
07.10.2025 19:27 Ответить
Thales - саме вони постачали приціли рашці після 2014 року. Нічого особистого, лише бізнес
07.10.2025 19:45 Ответить
Основной поставщик навигационной электроники для кацапских истребителей и бомберов. Молодцы. И нашим и вашим) Дураки воюют, умные зарабатывают. Всегда так было.
07.10.2025 19:58 Ответить
- схоже , коли ми дізнаємось вартість цих ракет , буде чим здивуватися ...
- схоже , коли ми дізнаємось вартість цих ракет , буде чим здивуватися ...
07.10.2025 20:06 Ответить
Держава не має оплачувати жодної вищої освіти крім мМатематики, фізики, хімії, інших природничих наук та медицини. Порозводилося психологів з менеджерами, реактивного двигуна за старими кресленнями зробити можуть ну сто осіб на всю країну.
07.10.2025 20:14 Ответить
 
 