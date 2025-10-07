Компактні ракети Thales прибули в Україну і вже збивають "Шахеди", - Business Insider
Європейська група Thales почала постачати в Україну компактні 70-мм зенітні ракети з новою фугасно-осколковою бойовою частиною FZ123.
За даними виробника, боєголовка наповнена тисячами сталевих кульок, які розлітаються при вибуху і створюють зону враження до 25 метрів у діаметрі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Business Insider.
Ракета працює за принципом дробовика і в теорії може уражати безпілотники навіть за межами заявленої зони. Максимальна дальність пуску з такою боєголовкою становить до 3 км.
Thales повідомляє, що новинку вже "розгортають" в Україні, а попит з боку Києва перевищує виробничі потужності.
"Добра новина для нас - якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені", - сказав представник компанії.
Виробник відмовився називати точні обсяги постачання і вартість окремих ракет. Thales стверджує, що навіть їхні найдорожчі мініракети з лазерним наведенням коштують близько "п'ятої частини вартості звичайної ракети".
Для порівняння, типові протиповітряні керовані ракети класичного зразка коштують у десятки тисяч - іноді понад сто тисяч доларів за одиницю. У компанії кажуть, що нова система дає баланс між ефективністю проти дронів та відносною дешевизною в порівнянні з традиційними засобами ППО.
При підриві в повітрі FZ123 розпорошує тисячі крихітних сталевих кульок, створюючи "сталеву хмару" в радіусі близько 25 метрів. Розриваючись, вони вражають безпілотник чи навіть декілька.
Боєголовку FZ123 можна встановити як на керовані 70-мм ракети з лазерним наведенням (типу FZ275 LGR/FZ-системи Thales), так і на некеровані версії, які скидають з гелікоптерів чи запускають з багатоствольних наземних установок.