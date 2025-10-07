Компактні ракети Thales прибули в Україну і вже збивають "Шахеди", - Business Insider

Європейська група Thales почала постачати в Україну компактні 70-мм зенітні ракети з новою фугасно-осколковою бойовою частиною FZ123.

За даними виробника, боєголовка наповнена тисячами сталевих кульок, які розлітаються при вибуху і створюють зону враження до 25 метрів у діаметрі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Business Insider.

Ракета працює за принципом дробовика і в теорії може уражати безпілотники навіть за межами заявленої зони. Максимальна дальність пуску з такою боєголовкою становить до 3 км.

Thales повідомляє, що новинку вже "розгортають" в Україні, а попит з боку Києва перевищує виробничі потужності.

"Добра новина для нас - якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені", - сказав представник компанії.

Виробник відмовився називати точні обсяги постачання і вартість окремих ракет. Thales стверджує, що навіть їхні найдорожчі мініракети з лазерним наведенням коштують близько "п'ятої частини вартості звичайної ракети".

Для порівняння, типові протиповітряні керовані ракети класичного зразка коштують у десятки тисяч - іноді понад сто тисяч доларів за одиницю. У компанії кажуть, що нова система дає баланс між ефективністю проти дронів та відносною дешевизною в порівнянні з традиційними засобами ППО.

