4 390 18

Компактні ракети Thales прибули в Україну і вже збивають "Шахеди", - Business Insider

Ракета-дробовик Thales уже в Україні

Європейська група Thales почала постачати в Україну компактні 70-мм зенітні ракети з новою фугасно-осколковою бойовою частиною FZ123.

За даними виробника, боєголовка наповнена тисячами сталевих кульок, які розлітаються при вибуху і створюють зону враження до 25 метрів у діаметрі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Business Insider.

Ракета працює за принципом дробовика і в теорії може уражати безпілотники навіть за межами заявленої зони. Максимальна дальність пуску з такою боєголовкою становить до 3 км.

Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk: Я певною мірою ухвалив рішення

Thales повідомляє, що новинку вже "розгортають" в Україні, а попит з боку Києва перевищує виробничі потужності.

"Добра новина для нас - якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені", - сказав представник компанії.

Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати українську балістику, - Зеленський

Виробник відмовився називати точні обсяги постачання і вартість окремих ракет. Thales стверджує, що навіть їхні найдорожчі мініракети з лазерним наведенням коштують близько "п'ятої частини вартості звичайної ракети".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для порівняння, типові протиповітряні керовані ракети класичного зразка коштують у десятки тисяч - іноді понад сто тисяч доларів за одиницю. У компанії кажуть, що нова система дає баланс між ефективністю проти дронів та відносною дешевизною в порівнянні з традиційними засобами ППО.

Шмигаль презентував українські ракети та дрони представникам НАТО. ФОТОрепортаж

ППО (3616) ракети (4208) поставки (282) дрони (5930) Шахед (1542)
Топ коментарі
+15
ви просто не вмієте випускати фламіндічі
показати весь коментар
07.10.2025 18:56 Відповісти
+12
Залишилося лише тільки КБ міндіч
показати весь коментар
07.10.2025 19:27 Відповісти
+8
А фінансування для КБ Південне, Луч?
показати весь коментар
07.10.2025 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/voynareal/123557 Європа озброюється проти російських дронів, зокрема і проти FPV, які атакують чи слідкують за інфраструктурою або технікою.
Шведська фірма створила дешеву мініракету для знищення БпЛА - The Telegraph
показати весь коментар
07.10.2025 19:00 Відповісти
А свої КБ Південне, Луч.
показати весь коментар
07.10.2025 19:11 Відповісти
Це правда. Зеленьський із Міндічем просто пиляє гроші на " ракетах". Що то будуть за ракети і головне, скільки їх буде взагалі вироблено, буде вже займатися прокуратура після зміни влади.
показати весь коментар
07.10.2025 20:33 Відповісти
Thales - саме вони постачали приціли рашці після 2014 року. Нічого особистого, лише бізнес
показати весь коментар
07.10.2025 19:45 Відповісти
То тепер від ракет відмовитися?
показати весь коментар
07.10.2025 20:35 Відповісти
Основной поставщик навигационной электроники для кацапских истребителей и бомберов. Молодцы. И нашим и вашим) Дураки воюют, умные зарабатывают. Всегда так было.
показати весь коментар
07.10.2025 19:58 Відповісти
Є письмові докази , що після 2022-гого Thales поставляють для ваших " кацапских бомбєров"?
показати весь коментар
07.10.2025 20:37 Відповісти
- схоже , коли ми дізнаємось вартість цих ракет , буде чим здивуватися ...
показати весь коментар
07.10.2025 20:06 Відповісти
Держава не має оплачувати жодної вищої освіти крім мМатематики, фізики, хімії, інших природничих наук та медицини. Порозводилося психологів з менеджерами, реактивного двигуна за старими кресленнями зробити можуть ну сто осіб на всю країну.
показати весь коментар
07.10.2025 20:14 Відповісти
Зважаючи на те, шо шахеди вже модернізовані та літають швидше, то, як на мене, ракета доволі слабувата, особливо радіус враження.
показати весь коментар
07.10.2025 20:49 Відповісти
А чому радіус ураження цілей близько 6 км є недостатнім для ураження Гераней та Гербер?
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-provide-162-million-package-of-air-defence-missiles-for-ukraine-as-defence-secretary-meets-international-partners
показати весь коментар
07.10.2025 21:18 Відповісти
Ракети з боєголовками Thales FZ123 не можна використовувати в містах. При підриві в повітрі Thales FZ123 розпорошує тисячі крихітних сталевих кульок, створюючи "сталеву хмару" в радіусі близько 25 метрів, яка буде падати людям на голову.
показати весь коментар
07.10.2025 21:13 Відповісти
У діаметрі 25 метрів.
показати весь коментар
07.10.2025 21:16 Відповісти
BBC

При підриві в повітрі FZ123 розпорошує тисячі крихітних сталевих кульок, створюючи "сталеву хмару" в радіусі близько 25 метрів. Розриваючись, вони вражають безпілотник чи навіть декілька.

Боєголовку FZ123 можна встановити як на керовані 70-мм ракети з лазерним наведенням (типу FZ275 LGR/FZ-системи Thales), так і на некеровані версії, які скидають з гелікоптерів чи запускають з багатоствольних наземних установок.
показати весь коментар
07.10.2025 21:18 Відповісти
 
 