3339 поправок к бюджету-2026: нардепы побили рекорд 2007 года, - Пидласа
Народные депутаты Украины побили 19-летний рекорд по количеству поправок в бюджет и подали рекордное количество поправок к проекту закона о бюджете на 2026 год - 3339.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
По словам Пидласой, если на каждую поправку в сессионном зале выделить 90 секунд, то понадобится 10 полных восьмичасовых рабочих дней на их рассмотрение.
Она напомнила, что в бюджет 2025 года было подано 2098 правок; бюджета 2024 года - 1620 правок; бюджета 2023 года - 1270 правок; бюджета 2022 года (еще до начала полномасштабного вторжения) - 3284 правок.
Среди политических сил больше всего правок подали:
- "Европейская солидарность" - 910 штук.
- "Слуга народа" - 652 штук.
- Межфракционное объединение "Разумная политика" - 470 штук.
- "Голос" - 437 штук.
Среди депутатов больше всего правок подали:
- Артур Герасимов ("Евросолидарность") - 662 правки;
- Ярослав Железняк ("Голос") - 254 правки,
- Дмитрий Разумков - 254 правки.
Как сообщалось, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект закона "О государственном бюджете Украины на 2026 год" и передал его на рассмотрение Верховной Рады.
