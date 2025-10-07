РУС
510 8

3339 поправок к бюджету-2026: нардепы побили рекорд 2007 года, - Пидласа

Роксолана Пидласа

Народные депутаты Украины побили 19-летний рекорд по количеству поправок в бюджет и подали рекордное количество поправок к проекту закона о бюджете на 2026 год - 3339.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По словам Пидласой, если на каждую поправку в сессионном зале выделить 90 секунд, то понадобится 10 полных восьмичасовых рабочих дней на их рассмотрение.

Читайте также: Кабмин выделил еще 120 миллионов из бюджета на зарплаты в Верховной Раде

Она напомнила, что в бюджет 2025 года было подано 2098 правок; бюджета 2024 года - 1620 правок; бюджета 2023 года - 1270 правок; бюджета 2022 года (еще до начала полномасштабного вторжения) - 3284 правок.

Среди политических сил больше всего правок подали:

  • "Европейская солидарность" - 910 штук.
  • "Слуга народа" - 652 штук.
  • Межфракционное объединение "Разумная политика" - 470 штук.
  • "Голос" - 437 штук.

Среди депутатов больше всего правок подали:

  • Артур Герасимов ("Евросолидарность") - 662 правки;
  • Ярослав Железняк ("Голос") - 254 правки,
  • Дмитрий Разумков - 254 правки.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект закона "О государственном бюджете Украины на 2026 год" и передал его на рассмотрение Верховной Рады.

Автор: 

бюджет (4868) госбюджет (1196) Пидласа Роксолана (34)
аж цілих 10 днів ))))

дивіться не перетрудіться , трутні ви наші
07.10.2025 21:56 Ответить
Чим більше сидять на дохідних місцях - тим більше хочуть.
Кожен себе вважає центром, навкруги якого крутится Всесвіт.
Пересіденти.
07.10.2025 22:03 Ответить
Артур Герасимов (Євросолідарність) - 662 правок;
Які можуть бути 662 правки від тупого пня...
07.10.2025 22:04 Ответить
тю! А де Марфа безмозгла? Який її "внесок" в ті 652 правки від зелених телепней?
07.10.2025 22:07 Ответить
судячи по кількості поправок відносно кількості по ходу слуги ще й читати не вміють
07.10.2025 22:15 Ответить
Після такого до парламенту підігнати автобуса і всих грузити на мінні поля.Бо такої зневаги КУ світ ще не бачив,
07.10.2025 22:35 Ответить
З новин. Депутати продовжують обговорення у третьому читанні заповіді "Не вкради". Триває плідна робота, Вже внесено 47 поправок.
07.10.2025 23:21 Ответить
 
 