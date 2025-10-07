УКР
Новини Правки до Держбюджету
3339 правок до бюджету-2026: нардепи побили рекорд 2007 року, - Підласа

Роксолана Підласа

Народні депутати України побили 19-річний рекорд з кількості правок в бюджет та подали рекордну кількість правок до проєкту закону про бюджет на 2026 рік — 3339.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила очільниця бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За словами Підласої, якщо на кожну поправку у сесійній залі виділити 90 секунд, то знадобиться 10 повних восьмигодинних робочих днів на їх розгляд.

Читайте також: Кабмін виділив ще 120 мільйонів з бюджету на зарплати у Верховній Раді

Вона нагадала, що до бюджету 2025 року було подано 2098 правок; бюджету 2024 року — 1620 правок; бюджету 2023 року — 1270 правок; бюджету 2022 року (ще до початку повномасштабного вторгнення) — 3284 правок.

Серед політичних сил найбільше правок подали:

  • "Європейська солідарність" — 910 штук
  • "Слуга народу" — 652 штук
  • Міжфракційне об’єднання "Розумна політика" — 470 штук
  • "Голос" — 437 штук.

З-поміж депутатів найбільше правок подали:

  • Артур Герасимов (Євросолідарність) — 662 правок;
  • Ярослав Железняк (Голос) — 254 правки,
  • Дмитро Разумков — 254 правки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Автор: 

бюджет (3132) держбюджет (2520) Підласа Роксолана (75)
аж цілих 10 днів ))))

дивіться не перетрудіться , трутні ви наші
07.10.2025 21:56 Відповісти
Чим більше сидять на дохідних місцях - тим більше хочуть.
Кожен себе вважає центром, навкруги якого крутится Всесвіт.
Пересіденти.
07.10.2025 22:03 Відповісти
Артур Герасимов (Євросолідарність) - 662 правок; Джерело: https://censor.net/ua/n3578404
Які можуть бути 662 правки від тупого пня...
07.10.2025 22:04 Відповісти
тю! А де Марфа безмозгла? Який її "внесок" в ті 652 правки від зелених телепней?
07.10.2025 22:07 Відповісти
судячи по кількості поправок відносно кількості по ходу слуги ще й читати не вміють
07.10.2025 22:15 Відповісти
Після такого до парламенту підігнати автобуса і всих грузити на мінні поля.Бо такої зневаги КУ світ ще не бачив,
07.10.2025 22:35 Відповісти
З новин. Депутати продовжують обговорення у третьому читанні заповіді "Не вкради". Триває плідна робота, Вже внесено 47 поправок.
07.10.2025 23:21 Відповісти
 
 