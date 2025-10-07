3339 правок до бюджету-2026: нардепи побили рекорд 2007 року, - Підласа
Народні депутати України побили 19-річний рекорд з кількості правок в бюджет та подали рекордну кількість правок до проєкту закону про бюджет на 2026 рік — 3339.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила очільниця бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
За словами Підласої, якщо на кожну поправку у сесійній залі виділити 90 секунд, то знадобиться 10 повних восьмигодинних робочих днів на їх розгляд.
Вона нагадала, що до бюджету 2025 року було подано 2098 правок; бюджету 2024 року — 1620 правок; бюджету 2023 року — 1270 правок; бюджету 2022 року (ще до початку повномасштабного вторгнення) — 3284 правок.
Серед політичних сил найбільше правок подали:
- "Європейська солідарність" — 910 штук
- "Слуга народу" — 652 штук
- Міжфракційне об’єднання "Розумна політика" — 470 штук
- "Голос" — 437 штук.
З-поміж депутатів найбільше правок подали:
- Артур Герасимов (Євросолідарність) — 662 правок;
- Ярослав Железняк (Голос) — 254 правки,
- Дмитро Разумков — 254 правки.
Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.
дивіться не перетрудіться , трутні ви наші
Кожен себе вважає центром, навкруги якого крутится Всесвіт.
Пересіденти.
Які можуть бути 662 правки від тупого пня...