3339 правок до бюджету-2026: нардепи побили рекорд 2007 року, - Підласа

Народні депутати України побили 19-річний рекорд з кількості правок в бюджет та подали рекордну кількість правок до проєкту закону про бюджет на 2026 рік — 3339.

про це повідомила очільниця бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За словами Підласої, якщо на кожну поправку у сесійній залі виділити 90 секунд, то знадобиться 10 повних восьмигодинних робочих днів на їх розгляд.

Вона нагадала, що до бюджету 2025 року було подано 2098 правок; бюджету 2024 року — 1620 правок; бюджету 2023 року — 1270 правок; бюджету 2022 року (ще до початку повномасштабного вторгнення) — 3284 правок.

Серед політичних сил найбільше правок подали:

"Європейська солідарність" — 910 штук

"Слуга народу" — 652 штук

Міжфракційне об’єднання "Розумна політика" — 470 штук

"Голос" — 437 штук.

З-поміж депутатів найбільше правок подали:

Артур Герасимов (Євросолідарність) — 662 правок;

Ярослав Железняк (Голос) — 254 правки,

Дмитро Разумков — 254 правки.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.