Зеленский уволил посла Украины в Латвии Куцевола
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Латвийской Республике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №752/2025 обнародован 7 октября на сайте главы государства.
Куцевол занимал должность посла с декабря 2022 года.
До него дипломатическое представительство Украины в Латвии возглавлял Александр Мищенко.
Причины увольнения в указе не указаны.
Чому таке вгодоване не захищає Україну!?!