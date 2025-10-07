Зеленский уволил посла Украины в Латвии Куцевола

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Латвийской Республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №752/2025 обнародован 7 октября на сайте главы государства.

Куцевол занимал должность посла с декабря 2022 года.

До него дипломатическое представительство Украины в Латвии возглавлял Александр Мищенко.

Причины увольнения в указе не указаны.

Также читайте: В Латвии существует прочный консенсус по поддержке Украины, потому что это в наших интересах, - Браже

Ранее мы сообщали, что в среду, 17 сентября, новоназначенный посол Германии в Украине Хайко Томс вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.

Стороны обсудили взаимодействие двух стран по вопросам европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, критических потребностей Сил обороны Украины, а также последствий ежедневных ракетных и дроновых атак России.

Больше читайте в нашем Telegram-канале