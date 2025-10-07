РУС
Зеленский уволил посла Украины в Латвии Куцевола

Зеленский уволил посла Латвии Куцевола

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Латвийской Республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №752/2025 обнародован 7 октября на сайте главы государства.
Куцевол занимал должность посла с декабря 2022 года.

До него дипломатическое представительство Украины в Латвии возглавлял Александр Мищенко.
Причины увольнения в указе не указаны.

Невже щось не те про всенародно улюбленого Бубу сказав?
показать весь комментарий
07.10.2025 22:20 Ответить
Мабуть цінного кадру туди намітив
показать весь комментарий
07.10.2025 22:22 Ответить
корабельні з окружної заінтриговані! ))
показать весь комментарий
07.10.2025 22:24 Ответить
Треба дивитися, хто з клюбу ЗЄрмаків зараз ходить під корупційними справами.
показать весь комментарий
07.10.2025 22:26 Ответить
Копняка під зад, тай йди вже!
Чому таке вгодоване не захищає Україну!?!
показать весь комментарий
07.10.2025 23:11 Ответить
 
 