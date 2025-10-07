Зеленський звільнив посла України в Латвії Куцевола

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №752/2025 оприлюднено 7 жовтня на сайті глави держави.

Куцевол обіймав посаду посла з грудня 2022 року.

До нього дипломатичне представництво України в Латвії очолював Олександр Міщенко.

Причини звільнення в указі не зазначено.

