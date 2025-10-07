Зеленський звільнив посла України в Латвії Куцевола
Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №752/2025 оприлюднено 7 жовтня на сайті глави держави.
Куцевол обіймав посаду посла з грудня 2022 року.
До нього дипломатичне представництво України в Латвії очолював Олександр Міщенко.
Причини звільнення в указі не зазначено.
Раніше ми повідомляли, що У середу, 17 вересня, новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.
Сторони обговорили взаємодію двох країн з питань європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, критичних потреби Сил оборони України, а також наслідків щоденних ракетних і дронових атак Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому таке вгодоване не захищає Україну!?!