Зеленський звільнив посла України в Латвії Куцевола

Зеленський звільнив посла Латвії Куцевола

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №752/2025 оприлюднено 7 жовтня на сайті глави держави.
Куцевол обіймав посаду посла з грудня 2022 року.

До нього дипломатичне представництво України в Латвії очолював Олександр Міщенко.
Причини звільнення в указі не зазначено.

Невже щось не те про всенародно улюбленого Бубу сказав?
07.10.2025 22:20 Відповісти
Мабуть цінного кадру туди намітив
07.10.2025 22:22 Відповісти
корабельні з окружної заінтриговані! ))
07.10.2025 22:24 Відповісти
Треба дивитися, хто з клюбу ЗЄрмаків зараз ходить під корупційними справами.
07.10.2025 22:26 Відповісти
Копняка під зад, тай йди вже!
Чому таке вгодоване не захищає Україну!?!
07.10.2025 23:11 Відповісти
 
 